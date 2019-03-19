«Несчастный случай» представит спектакль об открытии памятника Берии

14:03

В Москве состоялся закрытый показ фрагментов спектакля «В городе Лжедмитрове» Максима Виторгана и группы «Несчастный случай».

Идея постановки посетила Алексея Кортнева три года назад, когда он услышал в машине по радио игру в несуществующие города. Название «Лжедмитров» придумалось мгновенно и сразу начало обрастать музыкально-драматической историей. Изначально Кортнев планировал представлять ее в виде концерта с чтениями прозаических отрывков, но Максим Виторган и Сергей Белоголовцев убедили его перенести действо на театральные подмостки. В итоге первый стал режиссером, а второй сыграл роль мэра Лжедмитрова.

В основе истории – будни вымышленного закрытого наукограда Лжедмитрова, построенного по ядерной программе Берии. В спектакле даже есть фантасмагоричная сцена открытия памятника Лаврентию Павловичу под жесткую арт-роковую песню «Несчастного случая» «Праздник».

По сюжету, музыкант Антон (Алексей Кортнев) возвращается в город после многих лет отсутствия и вносит сумятицу в размеренный быт горожан. Он неровно дышит к секретарше мэра Кире, на которую давно запал и сам градоначальник. Сюжет одновременно отсылает к фантастике братьев Стругацких и сатире Салтыкова-Щедрина.

Максим Виторган существенно переработал и историю Алексея Кортнева, и написанную по ней пьесу журналиста Ярослава Свиридова. По словам Виторгана, сути он не менял, но усилил заложенные в потенциале «Лжедмитрова» драматические моменты и сделал постановку менее «комиксовой». А Кортнев добавляет, что несмотря на то, что из исходного текста пришлось выбросить примерно половину, он совершенно не расстроился и надеется использовать остальное, например, в сериале.

Премьерные показы музыкального спектакля «В городе Лжедмитрове» состоится 20 и 21 марта в ДК им. Зуева.

