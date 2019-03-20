Хабенский снялся в жестокой короткометражке по «Анне Карениной» и песне БГ

11:59

Прошла премьера короткометражного фильма "Тёмный как ночь" .

Лента представляет собой современное прочтение романа Льва Толстого "Анна Каренина" и песня "Тёмный как ночь" Бориса Гребенщикова, сообщает RRock. Автором сценария видео стал Александр Цыпкин. "Сценарий – моя вольная версия Анны Карениной. В программе праздника секс, насилие и свободная воля", - писал он в своих социальных сетях, комментируя съёмочный процесс.

Роли в короткометражке сыграли известные актёры: Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Горевой, Константин Хабенский и другие.

Впервые песня "Тёмный как ночь" увидела свет в феврале 2018 года вышла на последнем на данный момент альбоме Бориса Гребенщикова "Время N". Возможно, она прозвучит 11 апреля в Москве в зале Vegas City Hal на концерте БГ.

