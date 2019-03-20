Сектор Газовой Атаки «На исходе боя»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: «На исходе боя», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Сектор Газовой Атаки» выпустил, пожалуй, свой лучший альбом. Сравнения с ролевой моделью Сергея Кима – «Сектором Газа» - практически потеряли актуальность еще на этапе прошлой пластинки группы «Округ – не Колумбия». Теперь же участники «СГА» жонглируют музыкальными стилями, пробуют на вкус не самые затасканные темы, и предлагают сугубо позитивную программу действия, окончательно руша все замшелые стереотипы об «агрессивных и недалеких» панках.

В первой же песне «Чем живем» Сергей Ким задает жизнеутверждающий настрой с помощью лубочно звучащей балканщины и забавного текста, полемизирующего с расхожей фразой «бумага всё стерпит». Следующая вещь «Будем вместе» обескураживает не менее легковесной для идейного последователя Юрия Хоя аранжировкой. Зато идущая за ней «За туманом» построена на динамичных гитарных риффах и метафоре, которая лишь номинально отсылает к знаменитому «Туману» «Сектора Газа». На самом деле, здесь речь идет о том, что от дружбы до предательства – один шаг.

Пейзажно-любовные зарисовки, вроде «Лета», Киму по-прежнему удаются неплохо. Но в полную мощь музыканты все же разворачиваются в драматичной песне «Манекены», припев которой по своему накалу сравним с самыми душераздирающими творениями «Агаты Кристи». Мысль о том, что «пластмассовый мир победил», мягко говоря, не нова, но Ким поет об этом с таким отчаянием, что веришь ему безоговорочно. К тому же в песне нет набившего оскомину противопоставления лирического героя в белом фраке грязной толпе. Ведь даже подлинные чувства здесь подвергается сомнению: «Где все естественны ВРОДЕ».

Нет однозначных выводов и в семейно-бытовых дуэтных песнях, на которых Ким уже давно съел собаку. И если в «Под откос» еще ощутима попытка загнобить «выносящих мозг дур», то в «Не тратьте силы» пререкающаяся пара приходит к простому выводу, что женщин чаще всего стервами делают сами мужчины. Наконец, в еще одном дуэте «Зло – не наша тема» стороны приходят к полному примирению (хотя и откровения девушки о том, что в ее душе лишь тишь да благодать выглядят наивными и нарочитыми, ведь подобное состояние может быть только результатом многолетней мучительной работы над собой).

Положительное впечатление от альбома усиливает патриотическая «Ветераны» и заглавная «На исходе боя», дающая ключ ко всему альбому: воюем-то мы все чаще не с внешним врагом, а друг с другом, хотя делить, по большому счету, нечего. Будь Юрий Хой жив, он бы, послушав альбом, очень порадовался бы таким своим продолжателям (но уже не подражателям).

PS. Как и все последние альбомы «СГА», диск прекрасно оформлен: слипкейс, диджипак, обложка в разных вариациях и с разной степенью детализации, все дела… Единственное пожелание к Сергею Киму: прилагать все-таки к будущим альбомам буклет с текстами песен, ведь они того заслуживают!