Сергей Шнуров объявил о распаде группы «Ленинград»

16:11

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал понять, что стадионный тур команды в 2019 году станет прощальным.

Сенсационную новость певец разместил в Инстаграме, сообщает ТАСС. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен «Ленинграда» не исключил, что может «когда-нибудь» вновь собраться с группой в турне, «но не скоро».

Прощальный тур «Ленинграда» примечателен тем, что его гастроли пройдут по стадионам, построенным для прошлогоднего ЧМ-2018. Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем «Ленинград» выступит в Москве 14 июня. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

Напомним, что «Ленинград» уже распадался в 2008 году. Вместо него несколько лет играл другой проект Сергея Шнурова «РУБЛЬ».

