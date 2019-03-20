]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Сергей Шнуров объявил о распаде группы «Ленинград»

16:11 20.03.2019
Сергей Шнуров объявил о распаде группировки «Ленинград»
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
Материалы по теме:

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал понять, что стадионный тур команды в 2019 году станет прощальным.

Сенсационную новость певец разместил в Инстаграме, сообщает ТАСС. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен «Ленинграда» не исключил, что может «когда-нибудь» вновь собраться с группой в турне, «но не скоро».

Прощальный тур «Ленинграда» примечателен тем, что его гастроли пройдут по стадионам, построенным для прошлогоднего ЧМ-2018. Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем «Ленинград» выступит в Москве 14 июня. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

Напомним, что «Ленинград» уже распадался в 2008 году. Вместо него несколько лет играл другой проект Сергея Шнурова «РУБЛЬ».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.