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Владимир Пресняков отменил концерт из-за похорон Юлии Началовой

13:17 21.03.2019
Владимир Пресняков отменил концерт из-за похорон Юлии Началовой
Фото с сайта kino-teatr.ru

Владимир Пресняков-младший перенес запланированный на 21 марта свой сольный концерт в Твери.

Информации о новой дате и возврате билетов пока нет. Ничего не говорится и о причиах отмены. «Я думаю, что отмена связана с похоронами Юлии Началовой, но больше ничего не знаю, так как у него самого не спрашивал. Мне это кажется наиболее вероятным, ведь они общались достаточно тесно», — рассказал Nation News Владимир Пресняков-старший

Кроме того, отец певца заверил, что речь идет только об одном концерте. Вскоре музыкант возобновит свое гастрольное турне. Концертный директор Преснякова-младшего от комментариев отказалась.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 14:18
Гость: Олле

Перекушал маленько...возраст,знаете ли...
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