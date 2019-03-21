Владимир Пресняков отменил концерт из-за похорон Юлии Началовой

13:17

Владимир Пресняков-младший перенес запланированный на 21 марта свой сольный концерт в Твери.

Информации о новой дате и возврате билетов пока нет. Ничего не говорится и о причиах отмены. «Я думаю, что отмена связана с похоронами Юлии Началовой, но больше ничего не знаю, так как у него самого не спрашивал. Мне это кажется наиболее вероятным, ведь они общались достаточно тесно», — рассказал Nation News Владимир Пресняков-старший

Кроме того, отец певца заверил, что речь идет только об одном концерте. Вскоре музыкант возобновит свое гастрольное турне. Концертный директор Преснякова-младшего от комментариев отказалась.

