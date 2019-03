U.D.O «Steelfactory»

Исполнитель: U.D.O, Название: «Steelfactory», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

«Steelfactory» - это горячий цех, где выпекаются первоклассные риффы и куются луженые глотки. Новый альбом нестареющего Удо Диркшнайдера похож на стальные молодильные яблоки – в том смысле, что, откатав трехлетний тур с переосмысленным наследием Accept, певец не только не утратил вкус к сочинению новых песен, но и зарядил их первозданной энергетикой метала 80-х.

Пластинка начинается с цепляющей гитарной темы, намекающей на то, что к кнопке «Выкл.» у вас рука до конца диска вряд ли потянется. И первая же песня «Tongue Reaper», выполненная в духе лучших скоростных боевиков группы, подтверждает этот тезис. В следующем треке «Make the Move» темпы резко сбавляются, но дело не в том, что группа начинает пробуксовывать. На фоне маршевого ритма нам демонстрируют мастерство Андрея Смирнова, который развлекается пикирующими гитарными риффами, в то время, как его босс выразительно проговаривает залихватские истины.

Примечательно, что в альбоме вообще силен драматургический элемент. Например, в песни «Hungry and Angry» Удо вновь балует нас речитативом, а во вступлении к «A Bite of Evil» изображает нечто среднее между демоническим смехом и хрюканьем.

Начиная с третьей песни «Keeper of My Soul», акустическая гитара Смирнова на заднем плане выдает замысловатые экзерсисы – и в дальнейшем эта тенденция только нарастает, пока не взрывается в пятой песне «Raise the Game» терпким восточным коктейлем.

Реверанс в сторону своих былых заслуг Удо позволяет себе в треке «Blood on Fire», где, как и в «Metal Heart» в кульминационный момент используется легко узнаваемый музыкальный стандарт. На сей раз – это цитата из классического танго. А в «Pictures in My Dreams» участники команды дают нам понять, что и сами способны ваять не менее запоминающиеся темы.

Ближе к концу слушатель еще взбодрится ураганной «Eraser», чтобы уже на двух финальных вещах потихоньку начать отходить ко сну. «Steelfactory» завершается медитативной акустической балладой «Way», оставляющей нас в полной уверенности, что путь домой с напряженной смены в сталелитейном заводе будет спокойным и безмятежным.