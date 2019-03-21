Юрий Лоза уничижительно высказался о роспуске группы «Ленинград»

15:17

Появились первые отзывы коллег Сергея Шнурова по поводу роспуска им группировки «Ленинград».

Так, Юрий Лоза считает, что наша музыка от этого много не потеряет. «Свято место пусто не бывает, найдутся новые матершинники, - философски заметил лоза в интервью НСН. – Мне абсолютно не интересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы - сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов – сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Охренительно! Счастья полные штаны!

Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет. Нам нужно менять отношение к культуре как таковое. Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады - товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда», - заключил он.

Примечательно, что чуть раньше гитарист и пресс-секретарь «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин заявил, что вряд ли кто-то обрадуется решению Сергея Шнурова закрыть свой проект.

