Продюсер Максим Фадеев признан композитором года

10:55

В Кремле прошла церемония вручения премии BraVo, на которой "Композитором года".

Полина Гагарина стала "Певицей года", сообщает ТАСС. Она не смогла лично присутствовать на церемонии и прислала видеообращение. "Я сейчас в Китае, представляю Россию в самом масштабном шоу в Азии Singer. Я очень надеюсь, что эта статуэтка принесет мне удачу. То, что вы выбрали меня "Певицей года", придает мне силы и очень вдохновляет", - призналась она.

В аналогичной мужской категории победил Филипп Киркоров. "Большая честь и удовольствие для меня вручить эту премию Филиппу Киркорову", - объявил американский певец Майкл Болтон.

Лучшей группой года эксперты BraVo назвали южнокорейский бойсбэнд BTS, из-за плотного гастрольного графика артисты не смогли приехать за наградой премии. "Дуэтом года" стала песня Angels британского певца Робби Уильямса и российской оперной дивы Аиды Гарифуллиной, исполненная на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве.

В специальной номинации "Народное признание" отметили Григория Лепса.

