Дмитрий Маликов представил посвящение пожару в Кемерове

14:45

Пианист и певец Дмитрий Маликов устроил премьеру музыкального видео с концертным исполнением композиции, посвященной пожару в Кемерове.

Клип был опубликован на YouTube-канале артиста накануне годовщины трагедии, которая произошла 25 марта 2018 года. Идея композиции родилась спонтанно, как эмоциональная реакция на трагедию на следующее утро после случившегося. «Меня душили слёзы. Я сел к роялю. Пальцы сами побежали по клавишам, ноты сами сложились в фортепианный плач по невинно погибшим детям, — рассказывает Дмитрий. — Это было невыносимо больно. В память о безвинно погибших детях. Такое невозможно забыть».

Запись была сделана 10 ноября минувшего года на концерте Маликова в «Крокус Сити Холле».