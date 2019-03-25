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Дмитрий Маликов представил посвящение пожару в Кемерове

14:45 25.03.2019
Дмитрий Маликов представил посвящение пожару в Кемерове
Дмитрий Маликов © KM.RU, Наталья Ступникова

Пианист и певец Дмитрий Маликов устроил премьеру музыкального видео с концертным исполнением композиции, посвященной пожару в Кемерове.

Клип был опубликован на YouTube-канале артиста накануне годовщины трагедии, которая произошла 25 марта 2018 года. Идея композиции родилась спонтанно, как эмоциональная реакция на трагедию на следующее утро после случившегося. «Меня душили слёзы. Я сел к роялю. Пальцы сами побежали по клавишам, ноты сами сложились в фортепианный плач по невинно погибшим детям, — рассказывает Дмитрий. — Это было невыносимо больно. В память о безвинно погибших детях. Такое невозможно забыть».

Запись была сделана 10 ноября минувшего года на концерте Маликова в «Крокус Сити Холле».

Темы: Пожар в Кемерове, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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