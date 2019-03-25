]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Группа «Би-2» снялась в маршрутке с Догилевой и Буруновым

18:00 25.03.2019
Группа «Би-2» снялась в маршрутке с Догилевой и Буруновым
Фото предоставлены пресс-службой группы
Материалы по теме:

«Би-2» показали поклонникам свой новый клип «Философский камень», снятый в минувшем месяце в Москве Игорем Шмелевым – режиссёром, вместе с которым «Би-2» создали уже далеко не одно видео.

Все действия видео-трипа разворачиваются в маршрутке – заказанной у декораторов специальной конструкции, представляющей собой настоящую маршрутку, только чуть большую по размерам.

Некоторых «пассажиров» зрители легко узнают в лицо: в съёмках клипа приняли участие великолепные актеры – народная артистка Российской Федерации Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.

Шура Би-2 говорит: «Идея позвать Сергея появилась благодаря нашему менеджменту в офисе, после того, как вышло интервью с Буруновым у Юрия Дудя, где Сергей сказал, что является поклонником группы Би-2. Нам как раз нужен был персонаж, играющий генерала, так что выбор моментально пал именно на него. Я ему позвонил, мы познакомились, и он великолепно сыграл эту замечательную небольшую роль».

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.