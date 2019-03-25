Отец запретил Бритни Спирс выходить замуж

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Популярная исполнительница снова хочет связать себя узами брака

Как пишет таблоид Radar Online, 37-летняя певица уже три года встречается с 25-летним фитнес-тренером из Ирана Сэмом Асгари.



Бритни Спирс. Фото с сайта willandgrace.fandom.com

Спирс познакомилась со своим нынешним избранником на съемках собственного клипа. С тех пор они не расстаются. Друзья певицы отмечают, что мужчина относится к артистке очень трепетно и старается воплотить в жизнь любой каприз.

По данным таблоида, певица уже познакомила мужчину с сыновьями, 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом. Также Бритни призналась отцу, что планирует выйти замуж за своего избранника и, возможно, родить от него ребенка.

Однако выяснилось, что отец артистки Джейми Спирс оказался категорически против этого брака, так как уверен в том, что молодой человек хочет просто воспользоваться деньгами поп-дивы и затем бросить ее.

В 2007 году Бритни пережила нервный срыв, она была признана недееспособной. С тех пор именно отец Спирс по закону является опекуном и распоряжается ее состоянием, которое оценивается примерно в двести миллионов долларов.

Певица также не имеет права самостоятельно подписывать документы и принимать серьезные решения без ведома своего опекуна. А по словам адвокатов из окружения Спирс, даже если исполнительница решится выйти замуж без согласия отца, то брак будет признан недействительным.

Ситуацию осложняет состояние здоровья 66-летнего Спирс. В прошлом году отец звезды попал в больницу с разрывом кишечника. Врачам удалось его спасти, но мужчина до сих пор нуждается в уходе, находясь на реабилитации. Тогда Бритни Спирс отменила концерт в Лас-Вегасе, так как очень переживала за папу, который на протяжении всей жизни был для нее самым близким человеком.