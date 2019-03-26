Зимняя версия самого крупного электронного фестиваля России установила несколько рекордов

Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» принял у себя с 22 по 24 марта зимнюю версию крупнейшего электронного фестиваля России Alfa Future People

Сцена на 1100 м

AFP с успехом проводится уже несколько лет в июле-августе под Нижним Новгородом в местечке Большое Козино. Завсегдатаи форума уже привыкли к тому, что, помимо музыки, на площадке всегда много роботов, передовых технологий, спортивных состязаний и прочих полезных и приятных активностей.

Зимний собрат фестиваля AFP Snow Edition впервые в России успешно совместил самый масштабный электронный марафон с зимними видами спорта. Теперь лыжники и сноубордисты в перерывах между головокружительными покатушками могли насладиться сетами 60-ти диджеев. Всего же фестиваль собрал 15 000 зрителей, что оказалось абсолютным рекордом посещаемости курорта.

Инопланетное шоу

Своей планировкой, архитектурой и ухоженностью «Роза Хутор» изрядно напоминает какой-нибудь старинный городок Германии или Австрии. Здесь все размеренно и под боком. Для того, чтобы отрешиться от суетных будней это, конечно, бывает полезно, однако быстро наскучивает. AFP Snow Edition как раз привнес в этот выверенный ритм нужную долю непредсказуемости.

Основной площадкой AFP Snow Edition стала сцена YARKO STAGE возведенная в Олимпийской деревне на высоте 1100 метров. В течение трех дней диджеи развлекали здесь народ хаусом, который бодрил не хуже глинтвейна и энергетиков. Честь открывать фестиваль 22 марта выпало тандему Andrey Topchy (Нижний Новгород) и Giorgi Poliaskas (Сочи), зримо воплощавшему собой единство летнего и зимнего формата фестиваля. Диджеи начали свой ураганный сет с семплов классической музыки, моментально согревших публику.

Поразивший многих фрик

Сцена была оформлена нарочито небрежно нагроможденными друг на друга неоновыми кубами, внутри которых пластично танцевали девушки в облегающих комбинезонах. На заснеженном танцполе происходили не менее зрелищные вещи. Многим запомнился длинноволосый фрик с загримированными лицом, невозмутимо приплясывавший в клетчатом пиджаке, сланцах на босу ногу и вывернутым вверх наподобие чаши зонтом в руках. Не страшны были холода и участники и очевидцами пиротехнического шоу, во время которого рисковый парень ловко жонглировал двумя горящими факелами, а в финале начал исторгать из себя… фейерверк.

В ночь на 23 марта основные события фестиваля переместились на каток Ледового дворца, по которому ловко рассекали на светящихся коньках гости курорта. ЛЕДОВОЕ Wine Party стартовало с сета габаритного, но юркого диджея Boris Way, сделавшего безошибочную ставку на латиноамериканские ритмы, партизанский гимн «Белла, Чао» и хиты группы Nirvana.

Естественное снежное шоу

Те, кто по каким-то причинам пропустил Wine Party, смогли услышать большинство его участников уже в субботу утром на высоте 1100 метров. Здесь тройка ведущих шоу «Европа Плюс» «Бригада У» задорно будила не проснувшихся до конца гостей. Помимо прочего, были разыграны билеты на грядущий Alfa Future People, запланированный на 16-18 августа в том же Большом Козино под Нижним Новгородом. Претенденты на приз проходили через фильтры считалочек, расточали друг другу комплименты на букву «П» и лихорадочно определяли, какой же по счету в алфавите является буква «У». Кульминацией шоу стало выступление темпераментных французов Shunguy с живыми вокальными партиями.

Вечером 23 марта гости фестиваля стали свидетелями еще одной диковины – настоящего диджей-парада, развернувшегося на всей территории курорта. В течение часа диджеи играли на небольшой платформе у Ратуши, а потом, влекомая автомобилем Hyunday, площадка двинулась вдоль набережной реки Мзымта. Процессию сопровождали ряженые: танцующие инопланетяне, румяные старички-лесовички и фокусники, из чьих цилиндров предательски торчали кроличьи ушки. Описав круг по курорту, парад причалил к «Розе Холлу», где в ночь на 24 марта произошло одно из главных событий фестиваля – марафон с участием Going Deeper, Apashe, Zeskullz и других.

Тем, кому и этого оказалось мало, воскресным днем в Олимпийской деревне получили жирный бонус в виде зажигательных выступлений легенды отечественной электроники Fonarev и Меджикул, представивших живой сет. Впечатлений должно хватить как раз до августа….

Фото предоставлено организаторами фестиваля