Дима Билан получил звание заслуженного артиста, будучи на костылях

12:19

Наставник шоу «Голос» Дима Билан пришел на костылях к министру культуры РФ Владимиру Мединскому на церемонию вручения государственных наград.

В ходе церемонии певец стал заслуженным артистом, сломал ногу он возле собственного дома, сообщает «МК». Ранее он сам попросил не рассыпать на льду реагенты по «экологическим соображениям». После этого Билану была сделана операция на ноге, он лежал в больнице, однако это не помешало поправляющемуся певцу прийти в Большой театр на костылях.

В то же время, на церемонию Билан оделся строго, в элегантный костюм с галстуком.

Кроме Билана, государственные награды получили и другие деятели культуры. Художественный руководителя Московского государственного детского музыкального театра имени Сац Георгий Исаакян удостоился ордена Дружбы, а кинорежиссер Федор Бондарчук — ордена Александра Невского.

Другой кинорежиссер, Валерий Тодоровский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Такую же награду получили преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Ревич и концертный директор группы «Земляне» Анатолий Шендеров.

Эквилибристу Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Игорю Чижову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.