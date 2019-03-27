Голограммы двух дедушек рок-н-ролла отправятся на совместные гастроли

12:39

Два покойных «дедушки рок-н-ролла» Рой Орбисон и Бадди Холли поедут в совместный тур в виде голограмм.

На выступлениях легендарных певцов будут сопровождать группы из живых музыкантов и бэк-вокалистов, а сам тур под названием «Rock 'N' Roll Dream Tour» стартует в октябре этого года, сообщает InterMedia. Согласно анонсированным датам, первое выступление состоится в Дублине 7 октября, после этого концерты пройдут в Белфасте, Ньюкасле, Манчестере, Ливерпуле, Лидсе, Халле, Глазго, Бирмингеме, Борнмуте, Ноттингеме, Брайтоне, Кардиффе и Лондоне; чуть позже будут также объявлены даты в Северной Америке.

В данном туре продакшн-компания BASE Hologram впервые намерена проводить концерты в разных городах в одни и те же дни — таким образом, у меломанов в Северной Америке и Европе теоретически будет возможность послушать Орбисона и Холли с различными живыми музыкантами.

