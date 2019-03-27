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Шнуров пожаловался прокурору на готового оплатить его избиение Разина

15:20 27.03.2019
Шнуров пожаловался прокурору на готового оплатить его избиение Разина
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
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Юрист Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.

Адвокат считает, что в заявлении в адрес Шнурова могут содержатся призывы к «насилию над гражданами», сообщает «Известия». ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.

В своем обращении в следственные органы Добрынин указал, что в тексте «содержатся призывы к применению насилия в отношении Шнурова Сергея Владимировича, обращенные к неограниченному кругу лиц». Кроме того, по мнению адвоката, об умышленном характере деятельности продюсера «Ласкового мая» свидетельствуют как способ обращения — призывы размещены в свободном доступе в сети интернет, так и содержание текста — автор распространяет враждебную информацию, провоцирует возникновение неприязни к Шнурову.

«Таким образом, можно сделать обоснованное предположение, что Разин Андрей Александрович умышленно разместил в сети интернет (…) информацию с целью побудить неопределенный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении Шнурова С.В. Данное деяние содержит признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК — призывы к насилию над гражданами», — говорится в обращении в следственные органы.

Добрынин просит провести проверку в отношении Разина и, в случае если факты подтвердятся, привлечь его к уголовной ответственности.

Аналогичное обращение Добрынин направил прокурору города Москвы. В нем адвокат просит также провести проверку высказываний Разина в Instagram и «незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту законных прав и интересов Сергея Шнурова, своевременное предупреждение и пресечение нарушений законов».
Примечательно, что пост, о котором идет речь в обращении Добрынина, на момент публикации материала из Instagram Разина был удален. При этом 26 марта продюсер оставил еще одну публикацию, посвященную лидеру «Ленинграда». В ней он также заявлял об отвращении к музыканту и призывал отреагировать на его оскорбительные высказывания в адрес Москвы и москвичей. Разин подчеркнул, что «каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему [Шнурову] рожу», однако о награде за это в тексте речи не идет.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.03.2019, 16:19
Гость: Да, 5 млн рублей - хорошие деньги.

Хотя обещать ещё не значит жениться.
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