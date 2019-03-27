Мюзикл «Несчастного случая» «В городе Лжедмирове»: стабильнее, чем в СССР

В столичном ДК им Зуева прошли премьерные показы мюзикла «В городе Лжедмитрове»

Сцена из спектакля. Предоставлено организаторами

Идея спектакля принадлежит лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу. Вымышленный Лжедмитров, в отличие от своего уютного собрата – города-музея Дмитрова – стал наукоградом по ядерной программе Берии. С 50-х годов лжедмитровчане живут, как на пороховой бочке, потому что под ними находится ядерный коллрайдер. Из-за зашкалившего уровня радиации у каждого из них развились сверхспособности. Например, поэт Вергилий (саксофонист «Несчастного случая» Павел Мордюков) умеет в любое время суток получать из своего пальца чистейший коньяк ХО.

О своих сверхспособностях не догадывается лишь рок-музыкант Антон (Алексей Кортнев), который много лет назад сумел непостижимым образом вырваться из закрытого города, а теперь по приглашению Мэра (Сергей Белоголовцев) приехал выступать на дне города, совмещенном с открытием памятника Берии. У Антона частичная амнезия, но когда он встречает секретаршу Мэра Киру (Кристина Бабушкина), то начинает вспоминать, что когда-то был в нее влюблен. Между тем, всем жителям Лжедмитрова грозит смертельная опасность…

Спектакль музыкальный, однако режиссер Максим Виторган противится определению «мюзикл». Поэтому к спектаклю пока применяют немного громоздкую характеристику «фантасмагория о любви и ненависти в городе мутантов». Песни Алексеем Кортневым создавались преимущественно для спектакля, однако фоном в некоторых эпизодах звучат «Генералы песчаных картеров», а в финале лидер «Несчастного случая» исполняет дуэтом с Кристиной Бабушкиной балладу «Нет-нет» из альбома 1997 года «Это любовь». Музыкальные номера, по большей части, вне контекста постановки многое теряют. Однако есть пара ударных вещей, которые в будущем могут украсить любой концерт «Несчетного случая» - гитарный боевик про алкоголь и залихватский рок-н-ролл о девушке с завышенными запросами. Кстати, музыканты «Несчастного случая» весь вечер на сцене и играют вживую.!

Жанр спектакля с трудом поддается определению. Сами создатели, рассуждая на эту тему, зачастую называют в качестве источников вдохновения книги братьев Стругацких и Салтыкова-Щедрина. То есть, по большому счету, научная фантастика постоянно борется в постановке со злободневной сатирой и чаще всего ей проигрывает. Хоть Максим Виторган и повторяет, что любые параллели с современностью остаются на уголовно-административной ответственности зрителя, либеральные идеи так и лезут здесь изо всех щелей. Достаточно вспомнить уничижительные характеристики силовиков в песнях «Лжедмитрова» («сегодня мы бухаем, а завтра мир спасаем») и патриотически настроенных сторонников примирения науки и религии («вперед науку двигаем, американцы – фигу вам!»). Да и заявление мэра Лжедмитрова о том, что в его городе «стабильнее, чем в СССР», говорят о многом.

Стоит ли смотреть? Первое отделение кажется излишне затянутым, но если вы пережили его и переждали антракт, дальше вас ждет несколько по-настоящему искрометных сцен, связанных с фейковыми выборами и танцами диско под открытие памятника Берии («Love-love-Лав-Лаврентий»). Ближайшие показы состоятся 3-4 апреля.

