«КняZz», 30 марта, RED

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Группа «КняZz» представляет новые песни «Разрисованный город» и «Пропавшая невеста»

Синглы войдут в будущий альбом коллектива, релиз которого планируется в этом году. Для создания материала к своим новым пластинкам Князь использует, в том числе, старые черновики разного периода творчества. В числе таких работ оказалась и композиция «Разрисованный город», написанная ещё в 1994 году, в процессе работы Князя над первым полноформатным альбомом «Короля и Шута». И вот, спустя двадцать пять лет, это музыкальное полотно, наконец, обрело вторую жизнь в актуальном звучании группы «КняZz».

Андрей Князев: «Трек посвящён созданию неким художником своего сказочного мира, изображённого на домах местных жителей. Он нанёс эти рисунки на городские стены, чтобы приукрасить серые тона обыденности. А как восприняли это горожане, вы узнаете из самой песни. Признаюсь, эта композиция в чём-то даже про меня. Я мечтаю, чтобы в родном Петербурге, да и в других городах, появились улицы или целые районы, в которых бы жили преимущественно творческие люди. Они могли бы создавать свои произведения не только в мастерских, но прямо на улице – на стенах домов!

Я и сам однажды разрисовал одно из помещений ныне несуществующего клуба «Старый Дом». Работы очень нравились посетителям, но после закрытия заведения, эти рисунки закрасили... В оформлении обложки сингла я использовал фрагменты изображений со стен клуба, а также легендарную декорацию «Короля и Шута», которую я в течении недели рисовал у себя дома по отдельным сегментам. Из-за этого приходилось постоянно дышать испарениями краски, поэтому каждую ночь мне снились кошмары. Эта декорация была похищена со стены «Старого Дома».

Песня «Пропавшая невеста» выдержана в фирменном стиле Князя, свойственном эпохе раннего «Короля и Шута». Слушатель возвращается в декорации русского села, чтобы столкнуться с мистической историей мужчины, ставшего жертвой колдовского приворота. Драматичности истории придаёт тот факт, что мыслями героя управляет девушка, с которой он давно расстался в силу трагических обстоятельств. Старая сказка возвращается!

Концертные премьеры новых песен состоятся на весеннем выступлении группы «КняZz» в Москве (30 марта, RED). Концерт пройдет по случаю восьмилетия команды.

