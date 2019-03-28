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Лидер «Океана Эльзы» отругал «голосующих по приколу» украинцев

12:57 28.03.2019
Лидер «Океана Эльзы» отругал «голосующих по приколу» украинцев
Святослав Вакарчук. Фото с сайта wikimedia.org
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Вокалист «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук призвал украинцев более ответственно подойти к выбору президента Украины.

У себя в соцсетях он выразил недовольство тем, как проголосовали в первом туре президентских выборов его соотечественники, сделав лидером гонки шоумена Владимира Зеленского. «Тысячи наших соотечественников, в том числе молодые люди, отдали свои жизни и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Давайте помнить это. Давайте голосовать! Голосуйте не «по приколу»! Не убивайте мечту», — написал музыкант.

Также Вакарчук отметил, что свобода требует ответственности, а изменения — упорства, и напомнил, что будущее страны находится в руках граждан.

Напомним, что Вакарчук был активным участником Евромайдана. Однако в последнее время он разочаровался в нынешней власти Украины. При этом музыкант отказался баллотироваться и на президентский пост. Вакарчук отметил, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует «разочарование и уныние» из-за «коррупции и несправедливости, которые разъедают страну». «Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее», — заявил музыкант. Кроме того, Вакарчук пообещал бороться за победу неких «европейских» сил и приход к власти «молодых профессионалов». 

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 13:50
Гость: Оллес

этот гаденыш вакарчук - тоже бендеровец ?про какие миллиарды "отданных жизней" он вякает ?
Убитых бендерой и ВСУ детей и баб Донбасса ?
Ждем тебя с нетерпением гастролями в России :)))рискнешь за бабло,.... западенская ?
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