Музыкальный фестиваль Леонида Бурлакова У3, 3 апреля, «16 Тонн»

16:54

3 апреля в клубе "16 Тонн" состоится музыкальный фестиваль "У3", на котором выступят исполнители из трек-листа одноимённого музыкального сборника

Данный проект является идеологическим продолжением сборников "У1" и "У2", выпущенных известным российским музыкальным продюсером Леонидом Бурлаковым в 1999 году под эгидой его собственного рекорд-лейбла "Утекай Звукозапись" – он же является инициатором возрождения проекта. На этих компиляциях впервые отметились исполнители, впоследствии получившие широкое признание в нашей стране: Земфира, Океан Ельзи, Танцы Минус, Prata Vetra (BrainStorm) и многие другие.

Музыкальная сфера за прошедшие 20 лет претерпела множественные изменения, при этом влияние новых песен на сознание людей никто не отменял — так можно сформулировать одну из главных идей фестиваля и сборника "У3". Здесь вновь собраны те, чьи имена могут стать частью музыкальной истории. Они молоды, талантливы, интересны и им есть что сказать.

"УЗ" соединил музыкальными УЗами 14 авторов-исполнителей, 8 городов и бесконечность их чувств, историй и настроений. В фестивале примут участие:

Mike Glebow (Москва)

Таис Логвиненко (Кишинёв)

Андатра (Астрахань)

Starcardigan (Владивосток)

Мария Ковалёва (Геленджик)

Оля Космос (Москва)

КартиNа (Новосибирск)

Морэ&Рэльсы (Санкт-Петербург)

Тандем (Владивосток) - воссоединение легендарной дальневосточной группы во главе с музыкантом Олегом Чубыкиным на один вечер!

Юлiя Тимонина (Одесса)

Дмитрий Ерофеев (Москва)

Андрей Рыбаков (Москва)

Магнолия Stars (Москва)

mescheryakova (Владивосток)

Хотите стать участником 14-ти путешествий одновременно? Совершить 14-ть открытий в 14-ти неизведанных мирах? Встречаемся, УЗнаём новое и наслаждаемся тоннами совершенно иной мУЗыки 3 апреля в клубе "16 Тонн"!

Сбор гостей в 19.00. Начало фестиваля в 20.00

