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Музыкальный фестиваль Леонида Бурлакова У3, 3 апреля, «16 Тонн»

16:54 28.03.2019
Музыкальный фестиваль Леонида Бурлакова У3, 3 апреля, «16 Тонн»
Постер фестиваля предоставлен организаторами
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3 апреля в клубе "16 Тонн" состоится музыкальный фестиваль "У3", на котором выступят исполнители из трек-листа одноимённого музыкального сборника

Данный проект является идеологическим продолжением сборников "У1" и "У2", выпущенных известным российским музыкальным продюсером Леонидом Бурлаковым в 1999 году под эгидой его собственного рекорд-лейбла "Утекай Звукозапись" – он же является инициатором возрождения проекта. На этих компиляциях впервые отметились исполнители, впоследствии получившие широкое признание в нашей стране: Земфира, Океан Ельзи, Танцы Минус, Prata Vetra (BrainStorm) и многие другие.

Музыкальная сфера за прошедшие 20 лет претерпела множественные изменения, при этом влияние новых песен на сознание людей никто не отменял — так можно сформулировать одну из главных идей фестиваля и сборника "У3". Здесь вновь собраны те, чьи имена могут стать частью музыкальной истории. Они молоды, талантливы, интересны и им есть что сказать.

"УЗ" соединил музыкальными УЗами 14 авторов-исполнителей, 8 городов и бесконечность их чувств, историй и настроений. В фестивале примут участие:

Mike Glebow (Москва)
Таис Логвиненко (Кишинёв)
Андатра (Астрахань)
Starcardigan (Владивосток)
Мария Ковалёва (Геленджик)
Оля Космос (Москва)
КартиNа (Новосибирск)
Морэ&Рэльсы (Санкт-Петербург)
Тандем (Владивосток) - воссоединение легендарной дальневосточной группы во главе с музыкантом Олегом Чубыкиным на один вечер!
Юлiя Тимонина (Одесса)
Дмитрий Ерофеев (Москва)
Андрей Рыбаков (Москва)
Магнолия Stars (Москва)
mescheryakova (Владивосток)

Хотите стать участником 14-ти путешествий одновременно? Совершить 14-ть открытий в 14-ти неизведанных мирах? Встречаемся, УЗнаём новое и наслаждаемся тоннами совершенно иной мУЗыки 3 апреля в клубе "16 Тонн"!

Сбор гостей в 19.00. Начало фестиваля в 20.00
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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