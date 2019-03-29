Эпитафия «Крик»

Исполнитель: Эпитафия, Название: «Крик», Стиль: модерн-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Эпитафия» существует с 2000 года, но., по сути, была и остается проектом одного человека – бас-гитариста Ивана Михайлова. Состав группы всегда был недоукомплектован, а ее костяк составляли по 2-3 человека, остальные же довольствовались ролью сессионных музыкантов. Несмотря на это, существование «Эпитафии» никак нельзя назвать вялотекущим, а ее релизы всегда отличались цельностью и ясностью посыла.

Новый альбом «Крик» относится к жанру модерн-метала, а это значит, что песни должны отличаться строптивостью, рваной фактурой и разнонаправленными вокальными партиями. Де факто все это присутствует, но звучит цельно и убедительно. Экспрессии диску придают истеричные женские вокальные экзерсисы Валерии Рукавишниковой, нагнетающие ужаса в написанной по следам реальных событий «Боли» и ночном кошмаре «Стена из песка».

Альбом «Крик» посвящен самым неприглядным сторонам человеческой натуры – страху, жажде мести, жестоким играм на выживание. При этом ощущения, что краски чрезмерно сгущаются нет, потому что у мечущегося героя есть одно веское оправдание – время, которое зыбко и неверно, уходит, как песок сквозь пальцы и не щадит никого. Мотив времени красной нитью проходит через весь альбом: в драматургических прологе и эпилоге, прочитанных актером Владимиром Ереминым, балладе «Время» в исполнении Артура Беркута и переложению из А.С. Пушкина «Воспоминание».

Диск адресован всем тем, кто считает металлистов всесторонне развитыми и культурно подкованными людьми, не чуждыми традиционных ценостей. Стихи поэтессы Натальи Муромской отличаются классицистической ясностью, а отшлифованный (но не прилизанный искусственно) саунд альбома удовлетворит самых взыскательных эстетов. Ну а участие в записи Артура Беркута, Лекса из «Мастера» и Вячеслава Молчанова вкупе со стильным оформлением привлечет к релизу еще и коллекционеров.

