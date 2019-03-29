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Новый клип Rammstein о концлагерях сочли оскорбительным

11:23 29.03.2019
Евреи обиделись на новый клип Rammstein о концлагерях
© KM.RU, Наталья Ступникова

Индастриал-металлическая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland («Германия»).

На песню был представлен и видеоклип, в котором музыканты предстают в роли заключенных концентрационного лагеря, что некоторые сочли чересчур вызывающим, пишет Regnum. Коллектив опубликовал  видео к новому клипу, в котором участники группы в полосатой форме заключенных стоят на эшафоте с петлями на шеях.

На груди гитариста Пауля Ландерса видна шестиконечная звезда. «Этим видео группа пересекла границы, — заявила бывший председатель Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох в интервью газете Die Bild. — То, как Rammstein злоупотребляют страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях, является легкомысленным и отталкивающим».

29 июля 2019 года группа Rammstein даст концерт на московском стадионе «Лужники».

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 16:25
Гость: Ян, я тебе объясню

эту фишку.
Схема такая.
Тот, кто вспоминает холокост, тот приучает людей к мысли о нем, делает его привычным и не страшным и, таким образом, способствует его повторению.
Тот, кто не вспоминает холокост, тот способствует забыванию его ужасов, забыванию уроков истории и, таким образом, способствует его повторению.
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Это не шутка. Это конкретная методическая установка.
29.03.2019, 15:33
Гость: Zahar

А как же свобода творчества, господа евреи?
29.03.2019, 14:25
Гость: Ян

Rammstein нпоминает о холокосте евреев и это евреям не нравится. Что-то тут не то. Не те евреи нынче пошли.
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