Новый клип Rammstein о концлагерях сочли оскорбительным

11:23

Индастриал-металлическая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland («Германия»).

На песню был представлен и видеоклип, в котором музыканты предстают в роли заключенных концентрационного лагеря, что некоторые сочли чересчур вызывающим, пишет Regnum. Коллектив опубликовал видео к новому клипу, в котором участники группы в полосатой форме заключенных стоят на эшафоте с петлями на шеях.

На груди гитариста Пауля Ландерса видна шестиконечная звезда. «Этим видео группа пересекла границы, — заявила бывший председатель Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох в интервью газете Die Bild. — То, как Rammstein злоупотребляют страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях, является легкомысленным и отталкивающим».

29 июля 2019 года группа Rammstein даст концерт на московском стадионе «Лужники».