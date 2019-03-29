Гарик Сукачев исполнил песни, написанные только для А.Ф. Скляра

Акустический концерт Гарика Сукачева состоялся в московском клубе «16 Тон» 25 марта Сейчас Сукачев находится в предъюбилейном туре, программа которого составлена из самых энергичных песен «Бригады С» и «Неприкасаемых», а также нескольких новинок, исполняюемых на разрыв аорты. На этом фоне анонс акустического выступления «Кампанеллы Каменной Звезды» в Москве выглядел абсолютной диковиной. Априори было понятно, что неистовый Гарик извлечет из загашников невиданные редкости, и интуиция не подвела.

Акустический концерт Гарика Сукачева состоялся в московском клубе «16 Тон» 25 марта

Сейчас Сукачев находится в предъюбилейном туре, программа которого составлена из самых энергичных песен «Бригады С» и «Неприкасаемых», а также нескольких новинок, исполняюемых на разрыв аорты. На этом фоне анонс акустического выступления «Кампанеллы Каменной Звезды» в Москве выглядел абсолютной диковиной. Априори было понятно, что неистовый Гарик извлечет из загашников невиданные редкости, и интуиция не подвела.

Впрочем, понятие «акустика» для сукачевского бэнда более чем условно. Всем мало-мальски подкованным поклонникам Гарика известно, что один с гитарой он не выступает, а на сцене меньше 9-10 человек с ним выходит редко. Так было и на этот раз, поэтому первая песня «Вальс Москва» прозвучала во всем ее обреченном великолепии, несмотря даже на сорванный голос Сукачеву, которому каждое слово давалось с видимым усилием.

Поприветствовав фотографа Игоря Верещагина, Гарик посвятил «Гори, гори» его жене Вере, не забыв почтить «в ее лице» и всех остальных женщин. Песня продолжила прокладывать персональные «маршруты московские» музыканта, ведь в ней упоминался закрытый после революции ресторан «Яръ». «Веревочка» авторства Владимира Высоцкого имела более универсальный характер, а в «Витьке Фомкине» Сукачев вновь вернул зрителей к блужданиям по Москве, пригласив их на Ордынку и Таганку. А новинка «Танго Gitanes» перенесла на босяцкую Хитровку.

Камерный формат программы диктовал особый выбор материала. В итоге Гарик исполнил на концерте более половины песен из своего сольного альбома 1996 года «Песни с окраины», включая «Это был ангел», «10 000 км» и другие жемчужины. В свое время впервые песни с этого альбома поклонники Сукачева услышали на концертном диске «Боцман и Бродяга». И в середине концерта, как по мановению волшебной палочки, на сцене материализовался один из ключевых участников этого проекта Александр Ф. Скляр.

Сукачев заверил, что для него самого участие друга в концерте стало большим сюрпризом. Скляр подтвердил, что просто приехал в «Тонны» на деловую встречу, даже не зная, что сегодня здесь играет Гарик, ну а тот уломал его на совместное исполнение одной песни. «Татуировку» Владимира Высоцкого тандем посвятил всем женщинам. Быстро со сцены Сукачев Скляра отпускать не планировал, поэтому последний спел еще «Эльдорадо» и подпел в «Ничего не надо», одним из персонажей которой является. Откланявшись, Александр Ф. пригласил всех на свой собственный концерт 9 мая в те же «Тонны».

Невзирая на уход Скляра, Гарик невозмутимо продолжил исполнять песни из «Боцмана и Бродяги» - «Дроля», «За окошком месяц май», «Я милого узнаю по походке». Как выяснилось, некоторые из них были написаны только для исполнения перед Скляром тет-а-тет, и выносить их на широкую аудиторию отнюдь не планировалось. Под занавес Сукачев обратился к песням более позднего периода.

Регулярные выступления в клубе «16 Тонн» Сукачев после четырехлетнего перерыва возобновил полтора года назад. На концерте он признался, что всякий раз арт-дирекору заведения Павлу Камакину приходится его уламывать на эту авантюру, потому что группа постоянно в турах, где играет совсем другие песни. «И вы знаете, я очень рад, что Паше удалось меня уговорить!» - признался Гарик, прежде чем попрощаться ретро-балладой «Знаю я, есть края».

Сет-лист концерта Гарика Сукачева 25 марта

1. «Вальс Москва»

2. «Гори, Гори»

3. «Веревочка»

4. «Витька Фомкин»

5. «Это был ангел»

6. «Танго Gitanes»

7. «10 000 км»

8. «Ольга»

9. «Татуировка» (вместе с Александром Ф. Скляром)

10. «Эльдорадо» (Александр Ф. Скляр)

11. «Ничего не надо» (вместе с Александром Ф. Скляром)

12. «Дроля»

13. «За окошком месяц май»

14. «Я милого узнаю по походке»

15. «Долго, долго»

16. «Белые дороги»

17. «Маленькое тигровое колечко»

18. «Знаю я, есть края»

