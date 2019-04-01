В Москве выступят авторы музыки к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

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Итальянская прогрессив-рок-группа Клаудио Симонетти Goblin впервые выступит в Москве.

Культовый коллектив известен как авторы музыки к возможно лучшим хоррорам XX века - «Суспирии» Дарио Ардженто и «Рассвету мертвецов» Джорджо Ромеро, фактически отца всей зомби-индустрии в поп-культуре, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.Ru. Goblin сотрудничали с кино долгие годы, и вот уже 40 лет их статус гуру и мастеров жанра непререкаем.

Том Йорк из Radiohead так говорит о любимой музыке Goblin: «Саундтрек «Суспирии» легендарен. Я несколько раз смотрел оригинал и очень люблю его за невероятно мощную музыку. Она очень сильно привязана к своему времени».

Влияние музыки Goblin, Ардженто и Ромеро на современный кинематограф трудно переоценить – без их тандема не было бы огромного количества вдохновленных ими картин, хорроров и триллеров. Не говоря уже о сериалах и компьютерных играх – часть популярности и лора той же франшизы «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead) базируется в каком-то смысле и на наследии этих людей. Только недавно, в прошлом году в Голливуде вышел и ремейк «Суспирии» с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон в главных ролях, и именно тому же Тому Йорку, зная его отношения к оригиналу, было предложено стать автором музыки к новому фильму.

К 2019 году Goblin уже вошли в историю музыки и запечатлели свое имя в одном ряду с такими выдающимися композиторами, как Эннио Морриконе и Вангелис. 30 лет группа вообще не давала концертов, так что сам факт их возвращения на сцену – уже невероятное событие.13 мая группа впервые выступит в столице в клубе «16 Тонн».

