]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В Москве выступят авторы музыки к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

00:01 1.04.2019
В Москве выступят авторы музыки к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»
Фото предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Итальянская прогрессив-рок-группа Клаудио Симонетти Goblin впервые выступит в Москве.

Культовый коллектив известен как авторы музыки к возможно лучшим хоррорам XX века - «Суспирии» Дарио Ардженто и «Рассвету мертвецов» Джорджо Ромеро, фактически отца всей зомби-индустрии в поп-культуре, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.Ru. Goblin сотрудничали с кино долгие годы, и вот уже 40 лет их статус гуру и мастеров жанра непререкаем.

Том Йорк из Radiohead так говорит о любимой музыке Goblin: «Саундтрек «Суспирии» легендарен. Я несколько раз смотрел оригинал и очень люблю его за невероятно мощную музыку. Она очень сильно привязана к своему времени».

Влияние музыки Goblin, Ардженто и Ромеро на современный кинематограф трудно переоценить – без их тандема не было бы огромного количества вдохновленных ими картин, хорроров и триллеров. Не говоря уже о сериалах и компьютерных играх – часть популярности и лора той же франшизы «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead) базируется в каком-то смысле и на наследии этих людей. Только недавно, в прошлом году в Голливуде вышел и ремейк «Суспирии» с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон в главных ролях, и именно тому же Тому Йорку, зная его отношения к оригиналу, было предложено стать автором музыки к новому фильму.

К 2019 году Goblin уже вошли в историю музыки и запечатлели свое имя в одном ряду с такими выдающимися композиторами, как Эннио Морриконе и Вангелис. 30 лет группа вообще не давала концертов, так что сам факт их возвращения на сцену – уже невероятное событие.13 мая группа впервые выступит в столице в клубе «16 Тонн».
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.