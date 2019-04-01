«Операция Пластилин»: «Нашей задачей было запечатлеть образ именно современной России»

Группа «Операция Пластилин» выпустила свой новый альбом «Рейв»

Пластинка получилась очень разноплановой – как по музыке, так и по связанным с названием смысловым оттенкам. Убедиться в этом можно будет на презентации «Рейва» в Питере 6 апреля в клубе «Космонавт», ну а пока читаем обстоятельное интервью с лидером «ОП» Анатолием Царевым л новом альбоме.

KM.RU: Почему все-таки «Рейв»? Я отлично понимаю, что это – не только и не столько отсылка к муз. жанру. Но сами вы вкладываете в этот термин некую идею всеобщего (броуновского) движения.

- Все атрибуты этого альбома нужно воспринимать вместе. Если взять только название – сформируется ошибочное мнение (мол «да какой же это рейв» или «скатились от панка до рейва» итп). Если взять только песни без комикса – не будет цельной истории. Если взять только комикс без песен – аналогично. Кроме этого, важна и обложка, и цветовая гамма, и даже знание истории нашей группы. Все создает определенное настроение. Но для тех, кто не хочет вникать – всегда есть просто 9 треков хорошей музыки)

«Рейв» в контексте всего этого небольшого созданного нами мира – это образ современной России и нашего места в ней.

По сути, некий беспощадный и хаотичный движ под плохую музыку, в безвкусных интерьерах, в котором есть место и ужасно архаичным, дремучим вещам, и, наоборот, разрушительной силы всего нового.

То есть, с одной стороны – свобода, с другой – симптомы тоталитаризма. С одной стороны – музыка и творчество, с другой – запреты и ограничения. С одной стороны – продвинутая молодежь, мыслящая категориями сегодняшнего дня, с другой – бездарные представители совка, которые пытаются этой молодежью «управлять».

Мы же в своей работе как бы и находимся внутри этой дискотеки, но, в то же время, – в стороне. Поэтому мой лирический герой сидит на обложке поодаль и держится за голову, выражая свое отношение ко всему происходящему. Песня, которая хорошо дополняет ответ на этот вопрос – «Лишний человек».

KM.RU: Мифологизация рейва была очень свойственна в 90-е группам «Кирпичи» и «Агата Кристи». Почерпнули ли вы для себя что-то у них в этом плане (или не только в этом)?

- В этой работе мы не обращаемся к прошлому. Наша задача была запечатлеть образ именно современной России 2018-2019 гг., так как мы его чувствуем.

Что же касается «Агаты» и «Кирпичей», то первые в большей степени, вторые в меньшей, но оказали влияние на мое формирование, т.к. детство во многом прошло под «Опиум» и «Силу ума».

KM.RU: Рейв – это не только музыка, но и имидж. Что вас вдохновляло в этом плане и что-то вы используете из этой эстетики при представлении нового альбома?

- Повторюсь, мы никак не связываем себя с рейвом, как музыкальном жанром. Из общего у нас, наверное, только желание праздника и много электронной музыки. В контексте альбома рейв – это метафора.

KM.RU: Но и рейв – это также и наркотики. Как обстоит дело в контексте альбома с этим?

- Наркотики – такая же часть нашей современной действительности, как и все остальное. Просто эта тема является отчасти табуированной, хотя в России каждый третий, по-моему, заключенный сидит по таким делам, да и у каждого есть друзья/знакомые, которые когда-либо так или иначе пересекались с этой чернухой.

Я, естественно, против наркотиков, но за изменение подхода к борьбе с ними и к работе с лечением и дальнейшей интеграцией в общество наркозависимых.

Наркотик дает человеку иллюзию того, что есть некое место (состояние), куда можно попасть и забыть о том, что тебя окружает в обычной жизни. Это банально, но все мы в глубине души хотим, чтобы наши проблемы решились сами собой и все стало радужно и хорошо. И вот уже, несмотря на все предостережения, которые окружают человека с детства, мозг генерит несколько логичных, по его мнению, конструкций («с одного раза ничего не будет», «я только попробую», «это даст мне сил/уверенности в себе» и т. п.), и человек первый раз пробует эту дрянь.

Знаете, как Игги Поп говорил: «Прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться». Так вот выбраться из системы, учитывая, что наркотики очень хорошо умеют ждать, крайне сложно. Поэтому я всем советую лучше не начинать. В этом нет никаких плюсов, ничего созидающего и ничего интересного в долгосрочной перспективе. Как красивая дверь с завлекающим «кликбейтовым» заголовком, за которой просто бетонная стена.

KM.RU: Как рейв сочетается с таким камерным (или, напротив, порою, симфо-металлическим) инструментом, как скрипка?

- Сейчас в музыке, мне кажется, остается все меньше канонов и устоявшихся правил. Поэтому есть группы, у которых, например, нет гитары, но есть флейта. Есть группы, состоящие просто из баса и ударных. Есть огромное количество вариаций. А кто может запретить? И я думаю, это круто, когда каждый может выразить себя так, как ему нравится и с помощью тех средств/инструментов, которые ему доступны. Именно так создается что-то новое и получается прогресс.

Поэтому и у нас скрипка чувствует себя вполне прекрасно. Даже несмотря на обилие электронной музыки, смешанной с жесткими гитарами, она остается нашей изюминкой и фишкой. В аранжировках мы стараемся для всех найти место, чтобы показать тот или иной инструмент во всей своей красоте.

KM.RU: Буквально на днях в Москве диджей Смэш выступает с оркестром! Интересуетесь ли или вдохновляетесь такими экспериментами, которые, на мой взгляд, в чем-то созвучны концепции вашего альбома?

- Да, мы всегда открыты к экспериментам и постоянно не даем слушателям скучать из-за этого. Мы и стихи читали на альбомах, и играли с духовой секцией, и окунулись в электронную музыку с головой. Через эксперименты мы пытались нащупать свою нишу. И вот на «Рейве», кажется, наконец-то это сделали.

Недавно, кстати, предлагали Дмитрию Маликову записать с нами фит, а Шуре поучаствовать в презентации альбома «Рейв» в Москве.

KM.RU: В новом альбоме вы удачно экспериментируете с совмещением женского и мужского вокалов – особенно в прекрасной провокационной песне «Сон говнаря». Не хотите заняться этим более плотно, как это делает, например, группа «Ленинград» и ранний «Элизиум».

- На данный момент, в ОП женский вокал стал равноправным к мужскому, а Катя перешла из позиции «скрипка, бэк-вокал» в позицию фронтвумен. Это очень круто звучит, особенно когда вокал раскладывается по интервалам и оба голоса звучат вместе, но каждый со своей собственной окраской.

KM.RU: Да, песня впрямь хороша, но что же вы так группу «Ария»-то? Понимаю, что отлично рифмуется, что было доказано еще в известной песне Чачи и Нойза МС? Но сложнейшие структуры, замешанные на том же пауэр- и симфо-метале, 12-тиминутные полотна и историко-философские темы – это разве «сон говнаря?»

- Нет. В этой песне нет никакого стеба, да и группа «Ария» вовсе не при чем. Так уж получилось, что просто пришлось к рифме. Можно было бы сделать с таким же успехом рефрен: «..сон обрыгана.. под группу Нирвана» или что-то еще в таком духе. Смысл песни не в этом совсем. Поэтому я и говорю, что оценивать альбом «по верхам» чревато созданием не тех смыслов, которые мы вложили изначально. Зрите в корень.

KM.RU: Группа «ОП» не чужда вегетарианству. В то же время, вы не прочь употребить в текстах мат. Не считаете ли, что экология души не менее важна, чем похвальная чистота телесная?

- Экология души – не менее важна, чем экология тела. Мат же в моем мироустройстве не является чем-то ужасным и выбивающимся из этой концепции. Эта лексика давно и прочно интегрирована в нашу культуру и порой лучше иных слов подчеркивает смыслы. Однако, естественно, мат должен быть уместен. Если Человек не сильно образован и материться через слово – это, конечно же, другой случай. Это печально и требует действий. В художественном же плане использовать такую лексику, на мой взгляд, можно в том случае, если она делает текст сильнее и пронзительнее. Как это проверить? Замените мат на цензурное слово и сравните степень накала. Если она упала, оставьте мат. Если нет – замените.

KM.RU: Как, по-вашему, рейв и социальный протест совместимы? Я имею в виду некоторые песни вашего альбома, вроде «Лишнего человека» и песни из следующего вопроса…

- С протестом совместима наша музыка (улыбается). Моя гражданская позиция так или иначе выражена на каждом альбоме, и не меняется уже много-много лет. Однако ОП не является сильно политизированной группой, т.к. нас семеро – и у каждого своя точка зрения, в чем-то созвучная, в чем-то нет с моей. Поэтому во главе угла для нас все же творчество, а политика и социальщина – после.

В любом случае, протест не будет иметь никакого смысла и результат и что-то кардинально не изменится, пока каждый или хотя бы каждый третий не начнет с себя. Есть очень много позитивных инициатив, которые сделают нашу жизнь лучше, и каждый может выбрать себе по силам: от раздельного сбора мусора (и сбора мусора вообще), до отстаивания своих прав на уровне подъезда/дома/района. От помощи нуждающимся, до самообразования. Никто не придет на помощь, делай все сам, начинай с себя и своего мирка.

KM.RU: Так что же будет – Революция или РЕЙВолюция? И как это будет?

- Мы обязательно победим своих демонов и будем свободными (улыбается). Пока все, что я могу сказать на этот счет.

Фотографии предоставлены пресс-службой группы