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В США застрелен номинант престижной премии «Грэмми»

12:12 1.04.2019
Nipsey Hussle
Скриншот с YouTube
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В Лос-Анджелесе убит очередной рэпер, пишет NBC News.

По данным телеканала, около собственного магазина одежды был застрелен 33-летний музыкант Эрмиас Асгхедом, известный под сценическим именем Nipsey Hussle.

В полиции подтвердили факт стрельбы, а также сообщили о двух пострадавших, которые были госпитализированы.

"Примерно в 15:20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон-авеню и Креншоу-бульвар", — говорится в сообщении в Twitter.

На произошедшее уже отреагировал рэпер 50 Cent, а также баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс.

"Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас", — написал Карри на странице в Twitter.

Эрмиас Асгхедом родился и вырос в Лос-Анджелесе. Свою карьеру он начал в 2008 году, сотрудничал с такими артистами, как Drake, Rick Ross, Tyga, Young Thug и Snoop Dogg.
Его дебютный альбом Victory Lap номинировали на музыкальную премию "Грэмми".

Темы: Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире хип-хопа
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