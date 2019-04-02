Рок-хиты Rammstein и Queen сыграли в Кремле в симфонических аранжировках

Концерт Concord Orchestra «Симфонические рок-хиты. Крылья Грифона» прошел в Кремле 31 марта

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

В последние годы наблюдается явный всплеск интереса к золотому наследию мирового рока в симфонических аранжировках. В Москве можно то и дело встретить афиши, зазывающие на трибьют Metallica, Beatles, Элвиса Пресли с оркестром. Чем-то выделиться на этом рынке становится все сложнее и сложнее. Но вот у Concord Orchestra это получается – благодаря энергичной подаче, элементами хореографии, видеоряду и яркой харизмы всех без исключения музыкантов.

Во вместительном Кремлевском дворце оркестр сумел собрать практически аншлаг. Судя по разговорам зрителей в очереди на подступах к турникетам, люди знали¸ на что шли. Например, один подвыпивший товарищ горячо убеждал своих друзей посетить осенью здесь же концерт проекта «Симфоническое КИНО», а те скептически обещали вернуться к этому вопросу несколько позже.

С самого начала Concord Orchestra стало ясно, что никакого нафталинового академизма от музыкантов не придется ожидать даже близко. Все участники концерта вышли на сцены в дизайнерских костюмах, а за спиной у музыкантов красовались черные крылья. В образе черного ангела предстал и дирижер Фабио Пирола, который командовал оркестрантами, как заправский стратег.

Скрипачи и духовики то маршировали, то разделялись на несколько флангов, то образовывали собой живые цепи. При этом не забывали пританцовывать. Особенно впечатляла темпераментная флейтистка, каждое движение которой было невероятно пластичным и экспрессивным. Масштабности действу придавал видеоряд, гже сталкивались друг с другом стихии огня и воды и вырастал на пустом месте футуристический дальневосточный мегаполис, сплошь сотканный из неоновых иероглифов.

Во втором отделении оркестр сделал упор на металлическую и альтернативную музыку. Прозвучали песни Nightwish, System of a Down и других групп, которые ценит целевая аудитория. Затем Фабио Пирола призвал общаться на ресурсах своего оркестра в соцсетях и объявил антракт, после которого пообещал устроить для зрителей танцы.

Слово дирижера оказалось законом. Тем более, второе отделение началось с экстатичного шлягера «We Are The Champions» группы Queen. Дальше – больше. Грянула неимоверно «прыгучая» «Song 2» Blur, под которую музыканты взлетали вверх, как мячики только так. А один скрипач настолько зарядился, что встал сбоку сцены и продолжил высокие прыжки и в следующих номерах.

Танцевать и впрямь было подо что: Metallica, Nirvana… Но подлинное раскрепощение произошло под «Du Hast» Rammstein, где электронные семплы были заменены живыми скрипичными партиями. Такого буйства звуков чопорный Кремль не видывал давно! А неугомонный Фабио Пирола на прощание разыграл футболку, которая досталась некой Ане Спирдоновой.