Шнур посвятил стихи признанию на Украине «Маленькой страны» экстремистской
Создатель группировки «Ленинград» Сергей «Шнур» Шнуров разразился стихами о признании на Украине экстремистской песни Наташи Королевой «Маленькая страна».
В своем Инстаграме рокер разместил вирши о том, что в России на радиоактивных отходах произрастает соответствующая попса.
Зарывать пора уже таланты,
В землю, как отходы от АЭС.
Мы мутанты, со времен Антанты,
Излучаем сущностный регресс <…>
Стиль попсовый, это стиль России.
Реализм, как есть, на автомате.
Песенок, ребятушки, просили?
Ну? А **** [что же] делать? Если надо, нате!
Наташа Королева оперативно ответила Шнурову в его же манере:
Ой Серожа, и не говори,
Я сама тихонечко **** [ошарашена],
Как из доброй "Маленькой страны"
СБУ решило сделать зверя,
Видно з глузду з’iхали вони (в перводе с укр. «свихнулись» — прим. ред)!
Напомним, что в конце марта Королева, отвечая на вопрос, почему ей запрещен въезд на Украину на пять лет, заявила: «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму».