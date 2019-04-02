]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Шнур посвятил стихи признанию на Украине «Маленькой страны» экстремистской

13:16 2.04.2019
Шнур посвятил стихи признанию на Украине «Маленькой страны» экстремистской
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Материалы по теме:

Создатель группировки «Ленинград» Сергей «Шнур» Шнуров разразился стихами о признании на Украине экстремистской песни Наташи Королевой «Маленькая страна».
В своем Инстаграме рокер разместил вирши о том, что в России на радиоактивных отходах произрастает соответствующая попса.

Зарывать пора уже таланты,
В землю, как отходы от АЭС.
Мы мутанты, со времен Антанты,
Излучаем сущностный регресс <…>

Стиль попсовый, это стиль России.
Реализм, как есть, на автомате.
Песенок, ребятушки, просили?
Ну? А **** [что же] делать? Если надо, нате!

Наташа Королева оперативно ответила Шнурову в его же манере:

Ой Серожа, и не говори,
Я сама тихонечко **** [ошарашена],
Как из доброй "Маленькой страны"
СБУ решило сделать зверя,
Видно з глузду з’iхали вони (в перводе с укр. «свихнулись» — прим. ред)!

Напомним, что в конце марта Королева, отвечая на вопрос, почему ей запрещен въезд на Украину на пять лет, заявила: «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2019, 15:56
Гость: что за бред

А кто этот "шедевр"признавал экстремистским?
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.