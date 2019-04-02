Шнур посвятил стихи признанию на Украине «Маленькой страны» экстремистской

13:16

Создатель группировки «Ленинград» Сергей «Шнур» Шнуров разразился стихами о признании на Украине экстремистской песни Наташи Королевой «Маленькая страна».

В своем Инстаграме рокер разместил вирши о том, что в России на радиоактивных отходах произрастает соответствующая попса.

Зарывать пора уже таланты,

В землю, как отходы от АЭС.

Мы мутанты, со времен Антанты,

Излучаем сущностный регресс <…>

Стиль попсовый, это стиль России.

Реализм, как есть, на автомате.

Песенок, ребятушки, просили?

Ну? А **** [что же] делать? Если надо, нате!

Наташа Королева оперативно ответила Шнурову в его же манере:

Ой Серожа, и не говори,

Я сама тихонечко **** [ошарашена],

Как из доброй "Маленькой страны"

СБУ решило сделать зверя,

Видно з глузду з’iхали вони (в перводе с укр. «свихнулись» — прим. ред)!

Напомним, что в конце марта Королева, отвечая на вопрос, почему ей запрещен въезд на Украину на пять лет, заявила: «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму».

