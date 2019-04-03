Annihiiator «Feast» (2 CD)

Исполнитель: Annihiiator, Название: «Feast», Стиль: спид-метал, Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Классификация подстилей тяжелого металла зачастую очень прихотлива и не поддается никакому логическому объяснению. В начале 80-х, когда трэш решительно отвоевывал себе место под солнцем, существовал вполне самостоятельный стиль спид-метал, выделять который позже как-то не было принятою. Его первопроходцами небезосновательно считается группа Annihiiator.

Шло время, уже и о спид-метале говорили все меньше и меньше, и Annihiiator стал играть медленнее и выразительнее. Вопрос лишь в том, какую работу считать наиболее новаторской. Шесть лет назад вышел альбом «Feast», который открыл для команды новые горизонты. Недаром название пластинки переводится как «Праздник», правда, не то, что со слезами на глазах, а текущими по рукам ручьями крови. Примерно такими же, как у пожирающей чье-то сердце модели на обложке.

В «Feast» Annihiiator уже не зацикливается на чисто скоростных боевиках, хотя именно с такого экзерсиса («Deadlock») диск и начинается. Следующий трек «No Way Out» оказывается более непредсказуемым за счет эффектно пробуксовывающего гитарного риффа и надрывных выкриков о суициде.

Во «Wrapped» «аннигиляторы» балуются вкрадчивым басом и зловещим речитативом. «Perfect Angel Eyes» - это просто красивая баллада о девичьих глазах-омутищах. По-хорошему консервативная «Demon Code» рассчитана на тех, кому «Кода да Винчи» мало. В финальных двух треках Annihiiator вываливают на голову слушателя все, что их, видимо вдохновляло на тот момент.

Альбом целен сам по себе, поэтому его вторая часть, состоящая из 15-ти перезаписанных песен, подойдет не для всех. Тем более, в каких-то из этих ретроспективных песен парни кажутся настолько театральными, что волей-неволей возникает вопрос, а не ошиблись вы адресомж И все равно переиздание этого альбома в каноническом двухдисковом виде лейблом ФОНО – исключительно нужное и важное дело!

