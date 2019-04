Россия выступит на «Евровидении-2019» под «счастливым» номером

12:14

Определен номер России, под которым наша страна выступит в полуфинале «Евровидения».

Сергей Лазарев выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве под номером 13, сообщает ТАСС «Обожаю число 13, - прокомментировал Лазарев порядок своего выступления в Инстаграме. - Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве».

Напомним, что Сергей Лазарев будет представлять Россию с англоязычной песней «Scream».

Полуфиналы и финал 64 конкурса пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на «Евровидении»: он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией «You Are the Only One» («Ты – единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.