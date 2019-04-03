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Владимир Кузьмин женился на молодой яхтсменке

14:36 3.04.2019
Владимир Кузьмин женился на молодой яхтсменке
Владимир Кузьмин © KM.RU, Даниил Ремизов
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Владимир Кузьмин официально оформил свои отношения с 27-летним концертным администратором Светланой Карпухиной.

Девушка сотрудничала с певцом, помогая ему в организации выступлений. Кроме того, она умеет управлять яхтами. «Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто, - рассказал «КП» живущий в Сочи брат певца Александр. – Два месяца назад. Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались».

При этом брат рокера утверждает, что у Владимира Кузьмина, якобы, серьезные проблемы со здоровьем. « С братом мы были на постоянной связи. И вдруг с 12 марта он трубку перестал поднимать, - сказал Александр Кузьмин. - Я начал звонить его жене Свете. Она тоже долго не отвечала, по потом мне удалось с ней поговорить. Она сказала, что Володя почувствовал себя нехорошо, обратился к врачам. Намеками говорила. То ли обследования ему делали, то ли процедуры, точно не понял».

Пациенты онкоцентра утверждали, что видели его там на процедурах. Однако сам музыкант заверяет в соцсетях, что абсолютно здоров. «Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю», - написал он. 
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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