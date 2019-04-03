Западный фронт «Слово»

Исполнитель: Западный фронт, Название: «Слово», Стиль: тяжелый блюз, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Генетически Николай Вдовиченко принадлежит к актюбинскому панку, но по факту он живет уже в Санкт-Петербурге вот уже около 12-ти лет. На фоне яростного и контрастного Ермена Анти из «Адаптации» Ник казался лиричным и созерцательным автором, неравнодушным к Серебряному веку, салонной атмосфере старого Питера и куртуазным историям любви с заведомо печальным финалом. Однако за годы жизни в Северной столице Вдовиченко, судя по всему, заматерел и лишился иллюзий.

В альбоме «Слово» мы уже не найдем задумчивых романсов и медитативных лирических зарисовок. Только тяжелый блюз, только хлесткие умозаключения на тему «боссы в шоколаде, а народ – в дерьме» и «на каждый пряник непременно найдется свой кнут». Альбом довольно лаконичен как по музыкальному, так и по вербальному компоненту. Все-таки его название «Слово» и посыл одноименной песни обязывают: раз Слово является творческой силой Вселенной и обоюдоострым оружием, то не стоит им злоупотреблять, а за каждым словом непременно должно стоять дело.

Песни альбома по-хорошему назидательны. Сначала Вдовиченко хриплым голосом под рубленые гитарные риффы Алексея Слайвера стремительно сгущает краски, но не для того, чтобы кого-то разжалобить безответственным «плачем Ярославны», а, напротив, пробудить, взбудоражить, дать толчок для дальнейшего движения дальше. Песни «Настоящее» и «Сталкер» - это инструкция по выживанию в смутные времена, когда вот-вот всё рухнет, а «Сила» и «Камни дорог» - передача бесценного опыта, обретенного героем в горниле испытаний.

Любую ключевую мысль альбома Ник Вдовиченко старается доказывать от противного, отчего конфликт только заостряется. Если в первой песне «Объятья» музыкант транслирует мысль «чем шире объятья, тем легче распять», то в финальной песне «Дивны дела твои, Господи…», наоборот, приходит к выводу, что все наши волнения – ничто по сравнению с внезапно обретенным чувством единения с Творцом на берегу реки.

Есть еще и бонус, куда вошли песни, которые не очень вписываются в брутальную атмосферу альбома. «У пяти углов» - ироничное осмысление максимы «довольствуйся малым» в декорациях современного Питера. «Кто-то из нас» - напротив, довольно пафосный гимн всем маргиналам, которых мир почитает за ничто, но, тем не менее, держится пока исключительно на них. Наконец, «Ноябрь в окно» - кавер на известную песню «Адаптации». Ник сработал угрюмее, нежели Ермен, сбавляя накал в припевах и явно отталкиваясь от строчки «сегодня петь нелегко, а завтра будет – вдвойне».

Диск «Слово» примечателен еще и тем, что является первым релизом молодого питерского лейбла TrueFanatics, специализирующемся на экзистенциальном панке. О прочих изданиях лейбла речь пойдет в ближайшее время…