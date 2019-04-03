«Калинов Мост», 6 апреля, «16 Тонн»

17:47

В этом году группа «Калинов Мост» выпустила новый альбом «Даурия»

На пластинке 12 песен — некоторые из них поклонники уже слышали на концертах. Дмитрий Ревякин посвятил новый альбом Забайкальскому краю, а жанр, в котором сейчас работает группа, называет «новые казачьи песни».

Интересно, что для записи альбома группа собрала более 800 тысяч рублей краудфаундингом.

Это отличный пример взаимодействия музыкантов со своими поклонниками в эпоху соцсетей.

В этом году группа успела и отыграть юбилейные концерты в Кремлевском Дворце, посвященные 55-летию Дмитрия Ревякина. Они еще раз подтвердили, что песни «Калинова Моста» поразительным образом находят отклик у самых разных категорий слушателей. В «Тоннах», где группа привыкла играть для самых преданных поклонников, будет как всегда эклектичная программа и наиболее теплоая атмосфера — такая, в какой песни группы существуют лучше всего.

