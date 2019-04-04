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Концерт «Дискотеки Авария» отменили по решению прокуратуры

08:45 4.04.2019
Концерт «Дискотеки Авария» отменили по решению прокуратуры
«Дискотека Авария». Фото Анны Салынской предоставлено пресс-службой группы
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Прокуроры города Муравленко (ЯНАО) посчитал нецелевым использование бюджетных средств в аукционе, посвященном мероприятиям к 35-летию города.

Крайней оказалась группа «Дискотека Авария», выступление которой согласно выигранному ранее тендеру было отменено на Дне города, сообщает Ura.ru.

По версии ведомства, мэрия 12 марта разместила тендер на 10,6 млн рублей на организацию и проведения мероприятий, посвященных юбилею Муравленко. В перечень услуг были включены выступление группы «Дискотека Авария», обеспечение работы диджея из Москвы, проведение праздничного музыкально-пиротехнического шоу. Бюджетные средства были предоставлены заказчику тендера — городскому дому культуры «Украина» — в качестве субсидий для реализации муниципальной программы и укрепления материально-технической базы учреждения.

«Проверкой установлено, что заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города Муравленко, не соответствовало целям муниципальной программы, а затраты бюджетных средств на его исполнение являлись бы нецелевыми, что могло повлечь нарушение требований действующего законодательства. В этой связи главе города [Александру Подороге] 28 марта было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении ведомства. В итоге на следующий день, 29 марта, было размещено извещение об отмене тендера.

Праздник должен был продлиться два дня — 7 и 8 сентября. 7 сентября планировалось выступление духового оркестра, кавер-группы с популярными российскими и зарубежными песнями, акробатическое шоу и диджей. 8 сентября ждали концерт кавер-группы и коллектива «Дискотека Авария».
 

Темы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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