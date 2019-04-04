Андрей Князев вдохновил людей, увлеченных благоустройством городов

Группа «КняZz» отпраздновала свой день рождения большим концертом в клубе RED 30 марта

Выступления в честь годовщины собственной группы – дело ответственное. Необходимо выстроить программу так, чтобы и не забыть о своих прежних заслугах, и представить свежий и актуальный материал. Столичный концерт группы «КняZz» оказался в этом плане идеально сбалансированным.

Начав с хоровой песни «Ром», Андрей Князев передал привет всем любителям неумеренных доз пива с помощью «Призраков Там-Тама». «Мария» «Короля и Шута» сопровождалась репликой певца о красивой девушке, которая восседает в кабриолете. А «Мастер приглашает в гости» дал ему повод вспомнить о человеке, вырезающем фигурки из белой кости.

Перед «Пьеро» Князь рассказал о том, что в некоторых городах тура персонаж этой песни материализовался прямо на сцене. Но поскольку в Москве кандидата на эту роль так и не нашлось, пришлось довольствоваться компьютерным изображением Пьеро на экране (довольно-таки реалистичным, где персонаж «Золотого ключика» предстал в облике декадента с впалыми щеками). А новинку «Разрисованный город» Андрей Князев посвятил всем, кто занимается благоустройством своих районов – будь то уборка мусора или художественная роспись домов, не забыв упомянуть и о том, что последнее нередко навлекает на себя несправедливый гнев общественности.

Одной из сильных сторон группы «КняZz» является обращение к реальным фактам мировой истории. Исполнив «Норманнов», Князь напомнил, что эти люди соприкасались и с русичами, в частности, заходили на своих кораблях в район нынешнего Мурманска. Но наши дружины, дескать, тоже не лыком шиты, в доказательство чему была сыграна песня «Ангел и Демон».

«Внезапная голова» вдохновила Андрея Князева на игру словами. Он заметил, что в молодости выражение «потерять голову» у него ассоциировалось не с влюбленностью, а с прямым значением, нашедшим свое отражение в строчке «прочь – сгинь колобок!». На любопытные биографические подробности его натолкнуло и «Письмо из Трансильвании». Как выяснилось, в ближайшее время Князь на самом деле отправится в Трансильванию, чтобы, наконец, воочию убедиться, происходили или там на самом деле описанные в песне зловещие события или же «это всё фуфло».

Перед «Мертвым анархистом» Андрей князев провел со зрителями мастер-класс по выкрикиванию приветствия «хой». Подготовка к этому ответственному моменту началась загодя. Князь предупредил, что заветное слово нужно будет выдать через четыре минуты. Однако результат его категорически не устроил, помскольку «хой» должен быть, по его представлениям, громче и протяжнее. Впрочем, со второй попытки задуманное удалось воплотить в жизнь.

Выйдя на бис, Князь поделился ближайшими планами. После окончания «долгоиграющего» тура группа засядет за запись нового сингла. Релиз будет состоять из двух песен, одной из которых будет давно ожидаемая поклонниками «Punks not Dead».

