Путти «Житие на Марсе. Part 2»

Исполнитель: Путти, Название: «Житие на Марсе. Part 2», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Старейшая новосибирская группа «Путти» - ровесница «Гражданской Обороны». Оба коллектива объединял гитарист Дмитрий Селиванов, игравший и там, и там, а впоследствии трагически погибший. На этом сходство, пожалуй, и заканчивается.

Изначально «Путти» тяготела к хард-року, но в итоге отдала предпочтение задорному панку. Невероятно, но этот баланс сохраняется до сих пор. Во всяком случае, в альбоме 2018 года «Житие на Марсе. Part 2» превалируют стебовые песни с панковской основой и скабрезными текстами. Вокал в духе Вадима Степанцова и веселушная духовая секция проводят «Путти» по ведомству каких-нибудь «Мамулек-бэнд».

Местами, правда, в песнях, появляется пафос, подкрепленный героическими гитарными запилами и упоминанием Христа в «Байкерской». В таком ключе выдержан и кавер на «Смешное сердце» Черного Лукича.

Однако безответственное шутовство музыкантам все же, судя по всему, ближе. «Путти» не прочь поиздеваться над героями светской хроники («Волочкова») или умственно неполноценными гражданами, вынужденными существовать без плотских утех («Бабы нет»).

Особое место в творчестве команды занимают дразнилки. Песню под названием «Лена Головач» носительницам этого имени и фамилии лучше не рекомендовать, поскольку они узнают из нее о себе нечто ужасное. А Зоям следует пройти мимо песни «Гоп-стоп Зоя», в которой к тому же припевы и куплеты стыкуются друг с другом довольно приблизительным образом.

Альбом способен обидеть и социально ответственных граждан. Дразнилка «Нога в ногу» касается уже целой страны. В «Борментале» сторонники лозунга «Крым наш» приравниваются к последователям булгаковского шарика. Правда, и у самих «Путти» аргументация здесь на уровне товарища Швондера и Ко. Тем же, кому не дают покоя ассоциации с Летовым можно порекомендовать трек «Lenin’s Song», ывполненынй в соц-артовой эстетике проекта «Коммунизм».

Не исключено, что подобного эффекта «Путти» добивались осознанно. Но все же толка могло бы быть больше, если бы музыканты сосредоточились на чем-то одном, а не пытались объять необъятного.

