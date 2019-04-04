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Алле Пугачевой предложили стать новой героиней «Простоквашино»

12:59 4.04.2019
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU
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Примадонна отечественной эстрады, Алла Пугачева, может стать героиней культового мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей студии "Союзмультфильм", создатели мультфильма предложили популярной артистке озвучить новую героиню - няню младшей сестры дяди Федора. 

Как ранее рассказали в "Союзмультфильме", по сценарию между новой героиней и почтальоном Печкиным "вспыхнут романтические чувства". "Союзмультфильм" действительно намерен направить предложение Алле Борисовне Пугачевой озвучить новую героиню мультсериала "Простоквашино". Будем рады, если наш переговорный процесс будет успешным", - сказала собеседница агентства.

Ожидается, что новая героиня может появиться в "Простоквашино" в 2020 году. Новые серии культового мультика "Союзмультфильм" начал выпускать с апреля 2018 года. Героев мультсериала озвучивают звезды отечественного ТВ и эстрады. Так, Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкина - Иван Охлобыстин, Шарика - певец Гарик Сукачев, кота Матроскина - сын Антон Табаков.

До конца 2020 года должно выйди около 30 новых серий.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Мультфильм, Персоны и события в мире поп-музыки
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