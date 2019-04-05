«Конец Фильма» начал творить историю

Группа «Конец Фильма» выступила в столичном клубе «Lюстра Бар» 28 марта

«Конец Фильма» старается не перекармливать собой публику, поэтому нельзя сказать, что группа постоянно находится на слуху. Тем не менее, команда развивается поступательно. Успех песни «Элис», триумфальный саундтрек к фильму «Солдаты», выступление в феврале 2017-го в качестве хедлайнера на фестивале «Чартова дюжина» в Олимпийском с песней «Новый день» - все это реально впечатляет. Сейчас группа дает концерты в поддержку своего нового альбома «Город грехов», выпущенного в самом конце 2018 года.

Но в «Lюстра Бар» «Конец Фильма» все же начал с ретроспективных песен. Заявив о своем желании освоить этим весенним вечером уютное местечко недалеко от метро Академическое, Евгений Феклистов исполнил в припанкованной аранжировке «Машину цвета Валентино». А перед «Юностью в сапогах» он поблагодарил всех зрителей за то, что сидят в эти судьбоносные времена здесь, а не участвуют в построении где-нибудь в воинской части.

Не слишком обширная дискография «Конца Фильма» оказалась представлена на концерте достаточно равномерно. Вспомнив о втором альбоме «Камни падают вверх» песнями «Весна» и «Не завидуй», Феклистов напомнил о «Городе Грехов», размещенном на всех цифровых площадках и пообещал сыграть из него несколько вещей. Первой из них оказалась «Слово без ответа».

Посредством песни «Хорошо» лидер «Конца Фильма» пожелал всем превратить каждый день в праздник. Как раз к этому моменту та часть зрителей, которая до этого сидела, уткнувшись в свои гаджеты, наконец, обратила свои взоры к сцене. «Мы чувствуем, что творим историю!» - воскликнул Феклистов и закрепил произведенный эффект «Любовью».

Дальнейшее представление «Города Грехов» продолжилось самой светлой песней альбома «Закончится вражда». Перед ней вокалист «КФ» пожелал, чтобы мерзкое слово «вражда» никого не касалось. Впечатлений было уже выше крыши, однако Феклистов, напомнив, что вечер только начинается, выдал целую обойму визитных карточек «Конца Фильма» – «Питер», «Новый день», «Тема любви», «Весна», «Постой, паровоз».

После напористой «Песни духов» инициативу взял в свои руки гитарист Петр Миков, порекомендовав всем слушать хэви-метал и дальше. А Евгений Феклистов внедрил в «Элис» новые актуальные строки о внезапно возникшем на горизонте Максиме Галкине и желании «просто махнуть», вне контекста конкретных адресов и имен. «20 лет уже прошло – а она все девушка!» - подивился он в итоге феноменальной целомудренности героини песни.

Жирную черту под этим насыщенным весенним концертом подвели «Желтые глаза», «Ночь одиночество» и «Конец Фильма». А вместо финальных титров зрители унесли с собой пожелание от Евгения Феклистова «счастья и добра в эти непростые времена».

