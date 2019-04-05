Би-2 «С симфоническим оркестром в Кремле 24.03.2017» (2CD + DVD)

Исполнитель: Би-2, Название: «С симфоническим оркестром в Кремле 24.03.2017», Стиль: симфо-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Би-2» основательнее всех рок-музыкантов нашей страны работают с оркестром. Никто, кроме них, не облекает в симфонические аранжировки буквально каждый свой альбом и не выпускает такого большого количества альбомов с академическими музыкантами.

Ровно два года назад группа дала два подряд аншлаговых концерта с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» в Кремле. Площадка обязывает – причем отнюдь не в плане очередного пунктика в портфолио, а в том смысле, что подлинные рокеры, по идее, должны сопротивляться ее официозной ауре. И «Би-2» стараются, как могут, а камерные музыканты странным образом являются им в этом отличным подспорьем.

Выступление строится по принципу кольцевой композиции: сначала оркестр играет инструментальную увертюру, в которой можно уловить тему из «Серебро», а в итоге «Серебро» уже в полном объеме звучит в итоге на бис. Заглавный символ песни можно трактовать по-разному. Вообще-то в песне речь идет о том, что настоящая свобода не разменивается на серебряные монеты, но ведь серебром можно считать еще и кристально чистое оркестровое звучание, бездумное использование которого выхолащивает из песен их первозданную энергетику.

В случае с «Би-2», напротив, и драйв, и семантическая составляющая песен на этом релизе только становится гуще. В начале концерта Лева при содействии оркестра вообще нагоняет мрака тревожными песнями «Последний герой» и «Забрали в армию». На этом фоне Шура работает «добрым следователем», который убаюкивающим голосом говорит: «Как мы рады всех вас сегодня здесь видеть» и тут же подкрепляет свою мысль медоточивыми «Реками любви». Кстати это одна из немногих песен концерта, в которой Шура с Левой выступают полноценным дуэтом, однако чаще они предпочитают петь поочередно, давая друг другу возможность немного отдышаться за кулисами.

Завсегдатаи концертов «Би-2» с симфоническим оркестром к «Крокусе» привыкли к тому, что музыканты достаточно нетривиально взаимодействуют со своими гостями, давая им вволю пошутить и покуражиться. В Кремле же ничего подобно не происходит, и Ренарс Кауперс с Тиной Кузнецовой работают с «Би-2» на общую идею концерта, не перетягивая одеяло на себя. Но это отнюдь не значит, что они здесь играют роль безликих статистов. Так, Кауперс на пределе сил исполнил «Ты не один», проживая буквально каждое слово, а Кузнецова помогла любителям «Медленной звезды» проникнуться этой песней еще сильнее.

Трехдисковое издание концерта с аудио- и видео-версиями достаточно полно передает атмосферу этого незабываемого концерта, хотя здесь оказались вырезанными речи музыкантов о фильме Сергея Пускепалиса «Клинч» (куда вошла песня «Тише и тише»), о Риге как «городе на краю земли» и о том, что «Би-2» знают все о работе с оркестром. Зато последний тезис доказывает роскошное CD-издание, буклет которого стилизован под роскошно программку какого-то стратегически важного академического концерта.