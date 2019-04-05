Олег Чубыкин, 10 апреля, «16 Тонн»

22:40

10 апреля Олег Чубыкин представит столичной публике свой новый альбом «Романтика»

Некоторые песни с него уже знакомы слушателям — «Куда уплыли корабли?» давно поселилась в концертном сет-листе артиста, а синглы «Здесь и сейчас» и «Явиделтебявосне» упорно штурмуют эфиры российских радиостанций.

В целом альбом обозначил явное движение музыканта к танцевальной поп-музыке — к привычному рок-составу Чубыкин добавил изрядную долю электроники. На концерте в легендарном клубе кроме премьер не обойдётся и без классических хитов «Rain» и «Не случайно».

Сам альбом будет представлен на всех цифровых площадках с 12 апреля, а пришедшие на концерт в «16 тонн» получат редкую возможность купить коллекционную версию альбома на CD.

