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Олег Чубыкин, 10 апреля, «16 Тонн»

22:40 5.04.2019
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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10 апреля Олег Чубыкин представит столичной публике свой новый альбом «Романтика»

Некоторые песни с него уже знакомы слушателям — «Куда уплыли корабли?» давно поселилась в концертном сет-листе артиста, а синглы «Здесь и сейчас» и «Явиделтебявосне» упорно штурмуют эфиры российских радиостанций.

В целом альбом обозначил явное движение музыканта к танцевальной поп-музыке — к привычному рок-составу Чубыкин добавил изрядную долю электроники. На концерте в легендарном клубе кроме премьер не обойдётся и без классических хитов «Rain» и «Не случайно».

Сам альбом будет представлен на всех цифровых площадках с 12 апреля, а пришедшие на концерт в «16 тонн» получат редкую возможность купить коллекционную версию альбома на CD.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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