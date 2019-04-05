Дмитрий Рогозин хочет сделать песню Маршала гимном Байконура

12:14

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин нашел подходящий вариант для гимна космодрома Байконур.

В этом качестве он предложил песню авторства Александра Маршала «Байконур», передает РИА Новости. «Эта песня вполне может претендовать на гимн Байконура. Спасибо её автору Александру Маршалу!» - написал Рогозин в своем Twitter.

К посту Рогозин присовокупил ссылку на выложенный на своей странице в YouTube клип с названием «Байконур». На сайте горадминистрации Байконура говорится, что в 2017 году проводился конкурс на лучшее сочинение гимна города Байконур. Однако комиссия признала его несостоявшимся, поскольку представленные варианты композиций не соответствуют музыкальным канонам и принципам написания гимна.

Напомним, что Байконур упоминается также в песнях Сергея Бобунца «Космос наш» и «Воплей Видоплясова» «Юра». Правда, последняя написана на украинском языке.