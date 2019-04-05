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Дмитрий Рогозин хочет сделать песню Маршала гимном Байконура

12:14 5.04.2019
Рогозин пожелал превратить песню Маршала в гимн Байконура
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин нашел подходящий вариант для гимна космодрома Байконур.

В этом качестве он предложил песню авторства Александра Маршала «Байконур», передает РИА Новости. «Эта песня вполне может претендовать на гимн Байконура. Спасибо её автору Александру Маршалу!» - написал Рогозин в своем Twitter.

К посту Рогозин присовокупил ссылку на выложенный на своей странице в YouTube клип с названием «Байконур». На сайте горадминистрации Байконура говорится, что в 2017 году проводился конкурс на лучшее сочинение гимна города Байконур. Однако комиссия признала его несостоявшимся, поскольку представленные варианты композиций не соответствуют музыкальным канонам и принципам написания гимна.

Напомним, что Байконур упоминается также в песнях Сергея Бобунца «Космос наш» и «Воплей Видоплясова» «Юра». Правда, последняя написана на украинском языке.

Темы: Дмитрий Рогозин, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Роскосмос
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 14:15
Гость: вадим иванович

блиин когда кобелю делать нечего он лижет аминь
05.04.2019, 13:48
Гость: IgS

А что ему остается? Петь да плясать. По делу-то было что-нибудь у этого парикмахера?
05.04.2019, 13:47
Гость: IgS

Увы, все так,
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