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Валерий Леонтьев отменил концерты тура из-за болезни

13:31 8.04.2019
Валерий Леонтьев отменил концерты тура из-за болезни
Валерий Леонтьев. Фото с сайта leontiev.ru
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Народный артист РФ Валерий Леонтьев был вынужден отменить свои ближайшие выступления.

Причиной переноса двух концертов тура «Я вернусь» стала некая болезнь музыканта, сообщает РИА Новости. «Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» P. S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!»

Как выяснилось, отмена концертов в туре со ставшим пророческим названием «Я вернусь» отнюдь не является первой в гастрольной практике певца. Отметивший недавно свой 70-летний юбилей певец в прошлом году он отменил два концерта на фестивале «Новая волна» из-за пневмонии.

Еще раньше певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было «разовым случаем», но, как видим, это оказалось не так.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 20:15
Гость: Олле...

Это уже под воздействием "бальзама",но еще не мощи.....
08.04.2019, 20:14
Гость: S.....

"Жаден и дурен человек",особенно из"попсы"
08.04.2019, 20:12
Гость: Олле

Это собравшийся в "нирвану"на "дельтоплане"....."с ручным приводом".
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