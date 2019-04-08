Валерий Леонтьев отменил концерты тура из-за болезни

13:31

Народный артист РФ Валерий Леонтьев был вынужден отменить свои ближайшие выступления.

Причиной переноса двух концертов тура «Я вернусь» стала некая болезнь музыканта, сообщает РИА Новости. «Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» P. S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!»

Как выяснилось, отмена концертов в туре со ставшим пророческим названием «Я вернусь» отнюдь не является первой в гастрольной практике певца. Отметивший недавно свой 70-летний юбилей певец в прошлом году он отменил два концерта на фестивале «Новая волна» из-за пневмонии.

Еще раньше певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было «разовым случаем», но, как видим, это оказалось не так.

