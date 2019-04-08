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В YouTube заблокировали клип группы «Альянс» «На заре»30-летней давности

12:57 8.04.2019
В YouTube заблокировали клип группы «Альянс» «На заре»30-летней давности
Обложка диска. Предоставлено издателем
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Канал YouTube принял решение заблокировать отреставрированный клип группы «Альянс» «На заре», снятый 32 года назад.

Руководству канала показалось подозрительным, что ретро-видео всего за несколько дней набрало полмиллиона просмотров, сообщает «Фонтанка». Заподозрив группу в накрутках, владельцы YouTube решили вообще прекратить доступ пользователей к клипу.

Выложивший ролик бывший клавишник «Альянса» Олег Парастаев решил опротестовать действия руководства канала. По словам Парастаева, клип снимался в парке Царицыно еще в 1987 году, но хода ему тогда не дали, потому что предпочтение отдали совершенно другой версии видео. Теперь же Парастаев обнаружил ролик у себя в архивах и после небольшой редактуры и оцифровки решил сделать достоянием общественности.

Песня «На заре» продолжает пользоваться популярностью. Она часто используется в саундтреках к современным отечественным фильмам («Хардкор», «Каникулы президента», «Без меня»). Также известны кавер-версии «На заре», сделанные Евгением Гришковцом совместно с Ренарсом Кауперсом (Brainstorm) и певицей Лизой Монеточкой.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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