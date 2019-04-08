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«Аквариум», 11 апреля, Vegas City Hall

13:52 8.04.2019
«Аквариум», 11 апреля, Vegas City Hall
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Основу программы составят песни из сингла «Двери Травы» и альбома «Время N». Также неизбежны сюрпризы. «То, что вдохновляло и интересовало меня 20-30-40 лет тому назад, продолжает так действовать и сейчас: просто спектр интереса все шире. Единственное, к чему я, слава Богу, теряю интерес, так это - к своему собственному «я». И мне всегда было стыдно упустить возможность сделать что-то достойное делания» - БГ.

Начало в 20.00.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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