«Аквариум», 11 апреля, Vegas City Hall

13:52

Борис Гребенщиков даст с «Аквариумом» большой концерт в Vegas City Hall в Москве 11 апреля

Основу программы составят песни из сингла «Двери Травы» и альбома «Время N». Также неизбежны сюрпризы. «То, что вдохновляло и интересовало меня 20-30-40 лет тому назад, продолжает так действовать и сейчас: просто спектр интереса все шире. Единственное, к чему я, слава Богу, теряю интерес, так это - к своему собственному «я». И мне всегда было стыдно упустить возможность сделать что-то достойное делания» - БГ.

Начало в 20.00.

