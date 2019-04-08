«Кирпичи» отметили свой день рождения «Песней для девочек» и «Свиньей»

Концерт в честь дня 24-го рождения питерской группы «Кирпичи» состоялся 4 апреля в столичном клубе «16 Тонн»

«Наступит зима – потом день рождения». Эта строчка из песни «Замучили гады», как и многие другие меткие фразочки «Кирпичей» имеет двойное дно. С одной стороны, речь в ней идет о дне рождения лидера «Кирпов» Василия Васина, которое отмечается аккурат 1 декабря. С другой – о дне рождения группы, которое приходится на период, настающий уже после календарной зимы.

За творческими реинкарнациями многоликого Васи В. уследить в последнее время архисложно. За последние три месяца он предстал перед столичной публикой в трех разных ипостасях. В декабре был представлен его сольный рэп-альбом триумф. В январе «Кирпичи» отметили 20-летие своего знакового альбома «Смерть на рейве», сыграв его в «ГлавеКлубе» от и до. А в феврале группа представила свою первую полновесную акустическую программу в «Рюмочной Зюзино».

В свой день рождения «Кирпичи» решили не мудрить, а сыграть достаточно стандартный Best Of, совершенно не заботясь об охвате всей своей дискографии. Судя по всему, такое положение вещей музыкантов более чем устраивало. «И как же приятно сыграть обычную программу – без всяких этих дудок и акустик!» - сообщил он в начале концерта и станевал жаркий твист, размахивая козами во время первой же песни «Сила ума».

Эту и следующие две песни – «Давай микрофон» и «Джедаи» переполненный зал принял с огромным энтузиазмом. Воспользовавшись всеобщим подъемом, Вася В дал возможность каждому желающему пропеть за себя бессмертную фразу о гастрономических предпочтениях: «Я, как любил макароны, так и буду любить макароны».

«Кирпичи» славятся юмористическим подходом к жизни. Недаром в свой день рождения они решили сделать упор на песнях, пародирующих различные музыкальные стили. В «Вечном символе страха» Василий перевоплотился в гипертрофированного провинциального металлиста, в «Let’s Rock» беззлобно задел коммерчески успешных хоррор-панков, а в «Так как рэп собирает» проверил хип-хоп на прочность громогласным семплом из Высоцкого в роли Жеглова «Вор должен сидеть в тюрьме».

Данила Смирнов отвечал в этот вечер за вдумчивый конферанс. «Слюни на экране» он традиционно представил как быструю песню, намекнув, что после нее пойдут вещи поспокойнее. «Summertime» посвятил всем, кто уже начал готовиться к летнему сезону. А перед «Водка-плохо» предупредил об издержках, этого самого сезона, когда шашлыки и барбекю на природе заставляют порою забыть об элементарном чувстве меры. О песне же «Rap Калл» Данила сказал, что утвердился в ее правоте, посмотрев одним глазом по дороге в Москву фильм Джигана о русском хип-хопе.

Не обошелся концерт и без изысков. Эхом январского юбилея альбома «Смерть на рейве» прозвучали из него «Так надо?» и «Песня для девочек». Последняя с припевом в ритмах диско, героической солягой от Васи В. и потешной строчкой «бутылка водки, ты б смогла мне помочь» выглядела роскошно до неприличия. А Василий еще поражался бурной реакции на нее зала: «Неожиданно, что эта песня пользуется такой бешеной популярностью!»

Не менее редкую «Свинью» «Кирпичи» сыграли по просьбе своего директора Ивана Белаша. Ее Василий охарактеризовал как «песню о том, как женщина называет своего мужчину, когда ей что-то не нравится». Но в «Тоннах» такого антагонизма не наблюдалось, поскольку на происходящее на сцене одинаково восторженно как девушки, так и парни.

