Алексей Кожанов («Мельница») «Басилай»

Исполнитель: Алексей Кожанов, Название: «Басилай», Стиль: инструментальный рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

За последние лет десять группа «Мельница» продемонстрировала потрясающую эволюцию, превратившись в одну из самых убедительно звучащих российских рок-групп. Немалая заслуга принадлежит в этом старожилу коллектива Алексею Кожанову, играющему там на басу с 2005-го. Также Кожанов известен как звукорежиссер легендарного московского клуба «Б2» и музыкант «Квартала», «Залива кита», Salut и других столичных команд с респектабельным саундом.

«Басилай» - сольный инструментальный диск Кожанова, где он продемонстрировал новые грани своего таланта – композитора, аранжировщика и мультиинструменталиста. Задавшись целью сделать пластинку не выходя из дома, Кожанов не только сочинил весь материал для нее, но и сыграл на басу и гитарах, сам осуществил программирование и мастеринг.

Все треки альбома вышли на удивление цельными, зрелыми и самодостоточными. Это отнюдь не значит, что Кожанов оседлал в «Басилае» какого-то своего одного любимого конька и ехал на нем от начала и до конца. Напротив, разброс тем, настроений и подходов представленных здесь композиций впечатляет. Чего только стоят названия песен, построенные нередко на игре слов.

Как вам, например, «Лолобриджига», и впрямь представляющая собой зажигательную джигу, которая отлично вписалась бы в любой фильм с участием титульной французской актрисы? Или «Селтик», в котором одновременно прочитываются и «септик» и «кельтик», поэтому инструментал способен своей витальностью вылечить всех зараженных негативными эмоциями.

Если не знать, на чем обычно играет автор альбома, при прослушивании треков это угадать невозможно. Здесь тоже кроется большой плюс Кожанова как человека, не зацикливающегося на одном инструменте. Взять «Radio Drop» - роскошный фанк с тщательно подобранными радиошумами и жирной гитарой Дэна Калашника – коллеги Алексея Кожанова по группе NetSlov. Или кинематогафичного «Сенбернатра» с семплами собачьего лая. Так и видишь большого и доброго пса, азартно который добросовестно гонит добычу на охоте, а потом играет со своим хозяином.

Но не только энергичными треками силен этот альбом. Впечатляет и тревожный «Бандад в огне», лихо закрученный вокруг восточных стенаний, и финальный «Небесный тихоход» с завораживающей партией фортепиано. «Басилай» не предназначен для фонового прослушивания, поскольку требует от своего владельца вдумчивого сотворчества и максимальной самоотдачи.

