Госдума предложила ввести штрафы за несовершеннолетних на концертах 18+

12:26

Молодежный парламент при Госдуме РФ и депутат Анатолий Выборный хотят обязать организаторов концертов категории «18+» штрафовать на 50-100 тыс. рублей за нарушение этого требования.

Депутат заявил, о наличии проблемы, связанной с отсутствием прямой обязанности организатора концерта обеспечить недопуск на мероприятие лиц младшего возраста, о чем, в частности, говорит ряд прошедших по стране отмен концертов рэперов.

Решение Анатолий Выборный видит в «установлении обязанности организаторов в ограничении допуска несовершеннолетних на мероприятия категории «18+» и ответственности за допуск лиц младше 18 лет». «На первом этапе можно было бы ограничиться достаточно лояльными штрафами для того, чтобы заработал сам правовой механизм. Это от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц», - приводит слова депутата ТАСС.

Исходя из этого, депутат намерен запросить в Министерстве культуры РФ информацию о том, на какой стадии находится работа над соответствующим документом. «В зависимости от этого будет выстраиваться дальнейшая логика действий: или вопрос будет прорабатываться на базе Минкульта, или на площадке Госдумы создадим рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон: профильных комитетов, представителей органов власти, организаторов, экспертов, - сказал Выборный, не исключив, что сам может выступить в роли автора соответствующего законопроекта. - Если мы установим четкие правила и будет понятно, кто за что отвечает, тогда не будет проблем между организатором и исполнителем и по надуманным основаниям никто не будет отменять концерты».

