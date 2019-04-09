ГОРШЕНЕВ. НАЧАЛО, 14 апреля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

13:18

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается

За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

Год назад фронтмен легендарной рок-группы, отметив с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов, объявил о прекращении её существования. Финальным аккордом стало грандиозное выступление на фестивале «Нашествие» 2018, где свет, звук и драматургия шоу достигли своего апогея.

Однако уже через несколько месяцев Алексей Горшенев, перелистнув страницу своего многолетнего пути, начал работу над новым проектом - группой «ГОРШЕНЕВ». Арендовав небольшую студию в самом сердце рок-н-ролльного Петербурга и обустроив её по своему вкусу и своими руками, Алексей приступил к созданию нового материала и репетициям с новым составом музыкантов.

