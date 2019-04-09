Инстркукция по Выживанию «Печерский венок»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Печерский венок», Стиль: софт-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Живя на рубеже веков при Псково-Печерском монастыре, Роман Неумоев искал новые музыкальные формы. Как и многим неофитам, творчество на разрыв аорты ему стало казаться неуместным. Поэтому в какой-то момент лидер «Инструкции по выживанию» нашел утешение в романсах и блюзе. Нередко для адептов экстремальных музыкальных стилей подобные эксперименты заканчиваются полным провалом, но к Неумоеву судьба оказалась благосклонной.

Новые творческие импульсы ему принесло знакомство с поэтессой Анной Макаровой, с которой у певца к тому же завязались романтические отношения. Лучшего соавтора для тогдашнего Неумоева было придумать сложно: Макарова оказалась неординарно мыслящим воцерковленным человеком. На сольном неумоевском альбоме «Солнечный крест» есть несколько песен на ее стихи о великих православных праздниках («Благовещение», «Рождество» и др) – и это незабываемо. Очень жаль, что тандем так и не сподобился записать концептуальный диск, целиком и полностью посвященный двунадесятым праздникам!

Другой конек Макаровой – рафинированные стихи о любви. Иногда они выполнены в духе Серебряного века: таков, например, «Вальс цветов»: мальчики пишут картины, девочки пишут стихи, и всем хорошо, поскольку идет выгодный взаимообмен. Сотрудничество же между Неумоевым и Макаровой кажется не столь идиллическим. С фотографии буклета к «Печерскому венку» на нас взирает симпатичная брюнетка с грустными глазами и озорной улыбкой. Поди, догадайся, кому или чему она улыбается – нам или только что рожденной в ее голове удачной строфе!

Поэтому не стоит удивляться, что основу «Печерского венка» составляют романсы, в которых любовное томление идет рука об руку с чувством обреченности. В то время, как символом чистоты намерений героя являются незабудки и лилии, его пассия предстает в довольно грозном антураже – среди кинжалов, удавов и чудовищ. Такими темпами сладостная меланхолия быстро уступает место депрессии – и вот уже «Блюз забытой любви» на стихи Неумоева кажется в высшей степени размытым и аморфным.

При всем напряжении полюсов, если бы Неумоев ограничился в альбоме одной «будуарной» тематикой, диск сегодня бы казался архаизмом из серии аляповатых дневников дореволюционных институток. Но, к счастью, в альбоме есть и апокалиптический «Всадник», лишь маскирующийся под безобидный романс, и гимн Успению Богородицы «Уснула». Мощным финальным аккордом звучит пасхальный двуязычный «Christ is Risen», прославляющей торжество подлинной Любви, очищенной от сиюминутных страстей.

Аранжировки альбома выполнил печерский звукорежиссер Василий Фетисов, работавший позже и над «Солнечным Крестом». Упор на клавишный саунд выглядит вполне оправданным – особенно в таких драматичных вещах, как «Я помню дни». «Печерский венок» можно смело рекомендовать всем тем, кто истосковался по подлинным чувствам, но с подозрением относится к дешевому мелодраматизму и банальным сюжетам с набившим оскомину хэппи эндом.

