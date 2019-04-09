«Тараканы!», 11-12 апреля, «16 Тонн»

18:15

«Улица Свободы» — одна из самых знаковых пластинок в истории коллектива

Несмотря на то, что на ней не оказалось больших медийных хитов уровня «Я смотрю на них» или «Тишина — это смерть», именно эта работа привлекла в свое время многих поклонников, преданных группе и по сей день. Утяжеленное металлическое звучание, запоминающиеся мелодии, многочисленные хоры в припевах песен и, конечно же, тексты, достаточно серьезные относительно всего предыдущего творчества группы. Все эти ингредиенты альбома значительно расширили армию поклонников «Т!» в далеком 2003 году.

В конце 2018 года «Тараканы!» представили «Улицу Свободных» — кавер-проект, в котором песни из оригинального альбома были полностью переиграны, перезаписаны, а кое-где и переосмыслены другими музыкантами. На двух частях этого своеобразного переиздания уместилось аж 32 трека, при этом общее число участников достигает тридцати пяти групп и сольных исполнителей. Вот имена лишь некоторых артистов: Louna, Useless ID, Порнофильмы, Wildways, Биртман, SMEX, ПОРТ(812), Йорш, Громыка, СД и Booker.

Концерты в «Тоннах» и станут презентациями этого проекта. Пусть и немного запоздалыми в связи с прочими активностями группы, стремительно вырвавшейся из недавнего творческого отпуска. В программе мероприятий: сет-лист, включающий в себя альбом «Улица Свободы» полностью, от начала и до конца; естественно, все главные хиты группы со всех остальных альбомов; большое количество гостей, имена которых вы можете подглядеть в трек-листе сборника «Улица Свободных»; ну и других сюрпризов стоит ожидать: это же концерт «Тараканов!»

