Дочери певицы Валерии провели экстренную операцию

13:07

Дочь певицы Валерии от продюсера Александра Шульгина Анну Шульгину экстренно прооперировали.

Фотографию из клиники с капельницей девушка опубликовала в сети сама. «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», - сообщила она Инстаграме.

Конкретные причины госпитализации она не назвала, но позже написала, что чувствует себя лучше, отмечает РИА Новости.

Анна Шульгина — старшая дочь Валерии и продюсера Александра Шульгина — родилась в 1993 году. Окончила театральное училище имени Щукина, играла в театре и снималась в кино. В 2018-v выпустила музыкальный альбом под псевдонимом SHENA?.

