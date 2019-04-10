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Дочери певицы Валерии провели экстренную операцию

13:07 10.04.2019
Дочери певицы Валерии провели экстренную операцию
Анна Шульгина. Фото с официального сайта певицы anna-shulgina.ru
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Дочь певицы Валерии от продюсера Александра Шульгина Анну Шульгину экстренно прооперировали.

Фотографию из клиники с капельницей девушка опубликовала в сети сама. «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», - сообщила она Инстаграме.
Конкретные причины госпитализации она не назвала, но позже написала, что чувствует себя лучше, отмечает РИА Новости.

Анна Шульгина — старшая дочь Валерии и продюсера Александра Шульгина — родилась в 1993 году. Окончила театральное училище имени Щукина, играла в театре и снималась в кино. В 2018-v выпустила музыкальный альбом под псевдонимом SHENA?.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 21:17
Гость: Юляша

обыкновенный передоз...бывает :)
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